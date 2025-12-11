'2027 में खामियाजा भुगतेंगे...', कफ सिरप केस में धनंजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव माफी मांगे

उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद और कद्दावर नेता धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया है, जिसमें अखिलेश यादव ने मिर्जापुर के कालीन भाई के तर्ज पर जौनपुर के कोडीन भाई कहा था. धनंजय सिंह ने इसे अपने ऊपर व्यक्तिगत हमला बताया और कहा कि मेरे फोटो को लेकर सपा बखेड़ा कर रही है और पूरे मामली की सीबीआई जांच की मांग की है.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि मेरे तो सिर्फ तीन लोगों के साथ फोटो हैं, जबकि अखिलेश यादव के फोटो सैकड़ों लोगों के साथ हैं. अगर मेरे पास पॉलिटिकल पार्टी होती तो जगह-जगह प्रदर्शन करवाते. उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे अनावश्यक टारगेट किया जा रहा है. अखिलेश यादव पर हमला करते हुए हुए कहा कि सपा सांसद ने सदन में कहा बच्चे मरे, प्रमाण लाइए वरना माफी मांगिए. यही नहीं धनंजय सिंह ने सपा सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके सांसदों ने भी संसद में बोला कि बच्चे मरे हैं. कहाँ बच्चे मरे हैं ? अगर मरे हैं तो प्रमाण लेकर आइए नहीं, नहीं तो माफी मांगिए.

धनंजय सिंह ने दी खामियाजा भुगतने की धमकी

धनंजय सिंह ने राजनीतिक नुकसान को लेकर आगाह करते हुआ कहा कि प्रदेश में आप मुखिया रह चुके हैं, आपको फिर मौका मिल सकता है, इस तरह हल्के बयान थोड़े न देते हैं. आप समाज बनाने चले हैं, बिगाड़ने नहीं. अखिलेश जी ठाकुरों को हमेशा टारगेट करते हैं, 2027 में भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

पूर्व सांसद ने आगे कहा कि आज वो योगी जी को क्षत्रिय के रूप में देखते हैं, जबकि योगी जी ने गेरुआ धारण कर लिया है, उनकी कोई जात नहीं है, वो पूरे समाज के लिए हैं. अखिलेश जी हमेशा क्षत्रिय समाज को टारगेट करने का प्रयास करते रहे हैं. 2022 में भी यही किया, खामियाजा भुगता. 2027 में भी भुगतना पड़ेगा.

कफ सिरप मामले में CBI जांच की मांग

धनंजय सिंह ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी, लेकिन नेरेटिव गढ़कर इमेज खराब की जा रही. आगे बोले कि मैं उस लड़के को बचपन से जानता हूं, उसका भाई मेरा बचपन का दोस्त है. अगर उसने कोई एजेंसी बनाई, ट्रेड किया तो ED जांच कर रही है. लेकिन जो लोग नेरेटिव गढ़कर हमारी इमेज धूमिल कर रहे हैं, मैं चाहता हूं सीबीआई जांच हो. ये इललीगल ट्रेडिंग का मामला है, ओवर स्टॉक का मामला आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी. लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से टारगेट करना बंद किया जाए.