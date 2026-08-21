यूपी में फिर 'सांपनाथ' और 'नागनाथ' की एंट्री! केशव मौर्य ने लगाए आरोप

राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम' को लेकर मचे घमासान के बीच यूपी सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने काँग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ज़ोरदार हमला किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वंदे मातरम से परहेज है और सपा नेता मुस्लिम नेता को गृहमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा अब जनता को तुष्टिकरण वाली नहीं विकास वाला नेतृत्व चाहिए.

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केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा- 'बात जब राष्ट्रवाद के विरोध और तुष्टीकरण के जरिए वोट साधने की हो तो कांग्रेस व समाजवादी पार्टी दोनों एक ही कुंड में गोता लगाने में क़तई परहेज नहीं करते हैं. देश के स्वाभिमान से समझौता करने में दोनों एक-दूसरे पर बीस हैं.

कांग्रेस को राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ से परहेज है. वहीं समाजवादी पार्टी राग अलाप रही है कि उसकी सरकार बनने पर अपने उस तुर्रम ख़ां मुस्लिम नेता को गृह मंत्री बनाएगी जो भारत माता को डायन कहता रहा हो. यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की बात करने पर दोनों कान में तेल डालकर सो जाते हैं.

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दोनों दलों को समझना चाहिए 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने तक जनता न तो उत्तर प्रदेश में सपा को सत्ता सौंपने वाली है और न देश की बागडोर कांग्रेस को. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार देश और प्रदेश को दिन दूनी, रात चौगुनी गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रही है.

मोदी जी का ईमानदार नेतृत्व विकास, सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है। जनता को देश बनाने वाले चाहिए, लूटने वाले नहीं. विकास करने वाले चाहिए, दंगा और तुष्टीकरण कराने वाले नहीं. कांग्रेस 'सांपनाथ' है और सपा 'नागनाथ'. इनसे जनता को बचाना भाजपा का राष्ट्रधर्म है.'

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