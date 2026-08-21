'हार से बौखला गई BJP', मेरठ में किसान नेता से मारपीट पर भड़के अखिलेश

मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी को कथित पुलिस हिरासत में लेकर मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि बीजेपी हार के डर से इतनी बौखला गई है कि किसान नेताओं को थर्ड डिग्री की मारपीट कर प्रताड़ित करवा रही है.

किसान नेता से मारपीट पर भड़के अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने लिखा-'किसान का अपमान, देश का अपमान है! भाजपा ने किसान के मुंह पर लात मरवाकर पूरे देश के किसानों को धमकाने का जो कुकृत्य किया है वो अक्षम्य है.

उप्र की भाजपा सरकार द्वारा किसान नेताओं पर थाने में थर्ड डिग्री की मार-पीट करके प्रताड़ना देना दर्शाता है कि हार के डर से वो कितनी बौखलाई है. जिन्हें भाजपा किसानों के आगे ढाल बनाकर साथ में खड़ा करना चाहती थी वो ढाल भी निम्नलिखित कारणों से, किसानों के आक्रोश की आग के कारण मोम की ढाल ही साबित हुई है.

जो भाजपा सरकार :

- कुछ लोगों के हाथ में खेती-किसानी, भंडारण, विदेशी बीज-खाद- पैदावार का व्यापार-विपणन देने के लिए विदेशियों से डील करती है.

- एमएसपी के लिए तैयार नहीं होती है.

- ख़रीद के लिए मुकर जाती है.

- ⁠खाद की अंतहीन लाइन में किसानों को लगाती है.

- ⁠भूमि अधिग्रहण व तीन काले क़ानून लाकर, किसानों का सब कुछ हड़प लेना चाहती है.

- ⁠किसान आंदोलन में 700 से भी अधिक किसानों की शहादत पर चुप रहती है.

- ⁠ किसानों की आत्महत्याओं पर शोक तक प्रकट नहीं करती है.

- ⁠किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर मारनेवाले अपने लोगों का क्लीन चिट देती है.

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उस भाजपा सरकार से इससे अधिक उम्मीद क्या की जा सकती है कि वो किसानों के हित के नाम पर उनके तथाकथित हितैषियों से समझौता करके अपनी स्वार्थ सिद्धी में लगी रहकर ‘किसान नेताओं’ को थर्ड डिग्री देगी और कुछ नहीं.

देश भर के किसान देख लें कि भाजपा और उसके सहयोगी किस तरह सत्ता सुख में लीन रहकर किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं. इस मामले की गहरी जाँच हो और हर दोषी के ख़िलाफ़ सख़्त दंडात्मक कार्रवाई हो और बर्खास्तगी भी.'

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि भारतीय किसान यूनियन बीयर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी ने मेरठ पुलिस और एसओजी की टीम पर उन्हें हिरासत में लेकर मारपीट और थर्ड डिग्री देने का आरोप लगाया था. उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें उनके चेहरे पर गंभीर चोटें दिखाई दे रही हैं. वहीं मेरठ के तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे इन आरोपों से इनकार किया है. इस बीच एसएसपी अविनाश पांडे का देर रात ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है.

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