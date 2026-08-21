सड़क किनारे शराब पीने वालों पर चला पुलिस का डंडा, दी सख्त हिदायत

अलीगढ़ पुलिस ने आगामी त्योहारों और पर्वों के मद्देनजर अपने तेवर कड़े कर दिए हैं, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और आम जनता को जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए बड़ी पहल की है. एसएसपी के निर्देश पर अलीगढ़ पुलिस ने एक ही दिन में ढाई सौ से ज्यादा सड़क किनारे शराब का सेवन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की है, साथ ही अतिक्रमण कारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. पुलिसिया कार्रवाई से शराबियों हड़कंप मच गया है.

एसएसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर जिले के सभी थानों की पुलिस ने शराबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, पुलिस ने एक ही दिन में ढाई सौ से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की. जबकि, 1000 लोगों को चिन्हित किया गया, इनमें कुछ लोग शराबियों के साथ बिना सेवन किए हुए महफिल का हिस्सा बने हुए थे. हालांकि, उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया.

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अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत

वहीं, दूसरी ओर अलीगढ़ मथुरा रोड पर लगने वाले जाम पर क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार और आईएएस आयुष जैसवाल की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है. इस दौरान मथुरा मार्ग पर सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है, इस बार सड़कों पर कोई घेवर नहीं बिकेगा. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यदि सड़कों पर दुकानों के आगे अवैध अतिक्रमण किया जाता है, तो संबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार ने कड़े शब्दों में कहा है कि साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी सूरत पर यातायात को बाधित नही होने दिया जाएगा. सीओ कमलेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आदेशों का पालन नहीं करता या उल्लंघन करता है तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगा.

व्यापारियों ने बताई थी जाम की समस्या

थानाध्यक्ष ईश्वर सिंह के मुताबिक, व्यापारियों ने उन्हें बताया कि इगलास कस्बे में रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर कई किलोमीटर तक का लंबा जाम लग जाता है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

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