मेरठ: पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री टॉर्चर, किसान नेताओं ने लगाए आरोप

मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड के बाद हुए प्रदर्शन से जुड़ा विवाद ने फिर से तूल पकड़ लिया है. किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने उन्हें पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मारपीट करने और थर्ड डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया एसएसपी अविनाश पांडेय के निजी चैंबर में करीब डेढ़ घंटे तक उनसे मारपीट की गई.

ख़बर के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह और मोहित जाटव बुधवार को एसएसपी कार्यालय गए थे, उस वक्त एसएसपी अविनाश पांडेय दफ़्तर में नहीं थे. थोड़ी देर बाद ही एसएसपी आ गए और फिर एक सिपाही से आवाज लगवाकर उन्हें अंदर बुलवाया गया. जिसके बाद निजी चैंबर में करीब डेढ़ घंटे तक उनके साथ मारपीट की गई.

किसान नेताओं से पुलिस हिरासत में मारपीट का आरोप

आरोप हैं कि मारपीट के बाद उन्हें SOG कार्यालय भी ले जाया गया और बर्बरता की गई. किसान नेताओं ने इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर पैर बांधकर पीटने और लाठी-डंडों से मारने का आरोप लगाया है. आरोप कि पुलिस ने उन्हें अर्धनग्न कर पीटा और मुजरा करने को कहा. इस पूरे विवाद पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

इस बीच दिग्विजय सिंह की एक तस्वीर भी सामने आई हैं. जिसमें उनकी आंख के आसपास गहरी चोट और सूजन के निशान हैं. इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. सपा विधायक ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर दोनों किसान नेताओं को पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री टॉर्चर दिए जाने का आरोप लगाया है.

अखिलेश यादव ने की कार्रवाई की मांग

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है. सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी अपना हार के डर से बौखला गई है जिसकी वजह से किसान नेताओं को थर्ड डिग्री की मार-पीट कर प्रताड़ित किया जा रहा है. सपा अध्यक्ष ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे का तबादला

मेरठ एसएसपी इससे पहले भी पुलिस वैन में प्रदर्शकारी पर थप्पड़ बरसाने के घटना को लेकर चर्चा में आए थे. जिस पर भी काफी विवाद हुआ था और अब किसान नेताओं से मारपीट के बाद ये मामला और गर्म हो गया है. इस बीच गुरुवार की रात एसएसपी अविनाश पांडेय का तबादला भी कर दिया गया है. उन्होंने मेरठ से हटाकर लखनऊ अटैच किया गया है. उनके ट्रांसफ़र को इसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है.

'हार से बौखला गई BJP', मेरठ में किसान नेता से मारपीट पर भड़के अखिलेश यादव



