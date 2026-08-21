Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ: पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री टॉर्चर, किसान नेताओं ने लगाए आरोप

मेरठ: पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री टॉर्चर, किसान नेताओं ने लगाए आरोप

Meerut Police: मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ पुलिस हिरासत में मारपीट का मामला सामने आया है. किसान नेता ने पुलिस पर थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाया है.

Written By : सुधीर चौहान, मेरठ |  Updated at : 21 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड के बाद हुए प्रदर्शन से जुड़ा विवाद ने फिर से तूल पकड़ लिया है. किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने उन्हें पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मारपीट करने और थर्ड डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया एसएसपी अविनाश पांडेय के निजी चैंबर में करीब डेढ़ घंटे तक उनसे मारपीट की गई. 

ख़बर के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह और मोहित जाटव बुधवार को एसएसपी कार्यालय गए थे, उस वक्त एसएसपी अविनाश पांडेय दफ़्तर में नहीं थे. थोड़ी देर बाद ही एसएसपी आ गए और फिर एक सिपाही से आवाज लगवाकर उन्हें अंदर बुलवाया गया. जिसके बाद निजी चैंबर में करीब डेढ़ घंटे तक उनके साथ मारपीट की गई. 

किसान नेताओं से पुलिस हिरासत में मारपीट का आरोप

आरोप हैं कि मारपीट के बाद उन्हें SOG कार्यालय भी ले जाया गया और बर्बरता की गई. किसान नेताओं ने इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर पैर बांधकर पीटने और लाठी-डंडों से मारने का आरोप लगाया है. आरोप कि पुलिस ने उन्हें अर्धनग्न कर पीटा और मुजरा करने को कहा. इस पूरे विवाद पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

इस बीच दिग्विजय सिंह की एक तस्वीर भी सामने आई हैं. जिसमें उनकी आंख के आसपास गहरी चोट और सूजन के निशान हैं. इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. सपा विधायक ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर दोनों किसान नेताओं को पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री टॉर्चर दिए जाने का आरोप लगाया है. 

अखिलेश यादव ने की कार्रवाई की मांग

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है. सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी अपना हार के डर से बौखला गई है जिसकी वजह से किसान नेताओं को थर्ड डिग्री की मार-पीट कर प्रताड़ित किया जा रहा है. सपा अध्यक्ष ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. 

मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे का तबादला

मेरठ एसएसपी इससे पहले भी पुलिस वैन में प्रदर्शकारी पर थप्पड़ बरसाने के घटना को लेकर चर्चा में आए थे. जिस पर भी काफी विवाद हुआ था और अब किसान नेताओं से मारपीट के बाद ये मामला और गर्म हो गया है. इस बीच गुरुवार की रात एसएसपी अविनाश पांडेय का तबादला भी कर दिया गया है. उन्होंने मेरठ से हटाकर लखनऊ अटैच किया गया है. उनके ट्रांसफ़र को इसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है.

'हार से बौखला गई BJP', मेरठ में किसान नेता से मारपीट पर भड़के अखिलेश यादव 

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 21 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री टॉर्चर, किसान नेताओं ने लगाए आरोप
मेरठ: पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री टॉर्चर, किसान नेताओं ने लगाए आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हार से बौखला गई BJP', मेरठ में किसान नेता से मारपीट पर भड़के अखिलेश
'हार से बौखला गई BJP', मेरठ में किसान नेता से मारपीट पर भड़के अखिलेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा के निर्माणाधीन ओमेक्स मॉल में शटरिंग गिरी, कई मजदूर दबे, 3 की मौत
मथुरा के निर्माणाधीन ओमेक्स मॉल में शटरिंग गिरी, कई मजदूर दबे, 3 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कन्नौज में बिस्किट देकर छात्रों से कराया प्रदर्शन! BSA पहुंचे तो पलटा मामला
कन्नौज में बिस्किट देकर छात्रों से कराया प्रदर्शन! BSA पहुंचे तो पलटा मामला
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जलते ट्रक में 'बदनाम' रिश्ते की लाश !
Lucknow में मौत के एलान के बाद मर्डर का डरावना खेल!
Sansani: दौलत की खातिर पति की साजिश !
SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC नेता सुजीत बोस की जमानत पर बड़ा ट्विस्ट! जज ने खुद को केस से किया अलग
TMC नेता सुजीत बोस की जमानत पर बड़ा ट्विस्ट! जज ने खुद को केस से किया अलग
बिहार
प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद करने जा रहे ये काम
प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद करने जा रहे ये काम
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
क्रिकेट
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
इंडिया
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
विश्व
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
ऑटो
Tata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV
Tata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget