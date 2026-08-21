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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्कूल से घर लौट रही 5 साल की बच्ची कुएं में गिरी, तीन घंटे चला रेस्क्यू

स्कूल से घर लौट रही 5 साल की बच्ची कुएं में गिरी, तीन घंटे चला रेस्क्यू

UP News In Hindi: कायमगंज कोतवाली में दोपहर स्कूल से घर लौट रही पांच वर्ष की छात्रा सड़क किनारे बने एक खुले कुएं पर रखी पटिया टूटने से सीधे अंदर जा गिरी. दमकल टीम ने तीन घंटे के बाद रेस्क्यू किया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Aug 2026 02:15 PM (IST)
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फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार दोपहर स्कूल से घर लौट रही पांच वर्षीय छात्रा कुएं में गिर गई. दमकल टीम, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग के करीब तीन घंटे के रेस्क्यू के बाद छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. उसे उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है.

सड़क किनारे रस्सी के झूले को देखकर बच्ची पहुंची कुंए के पास 

कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव जहानपुर में यह घटना हुई, जहां दोपहर स्कूल से घर लौट रही पांच वर्ष की छात्रा सौम्या मुख्य मार्ग के किनारे बने एक खुले कुएं पर रखी पटिया टूटने से सीधे अंदर जा गिरी. घटना के समय उसकी बड़ी बहन भी उसके साथ थी. बहन के तुरंत शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और प्रशासन को सूचना दी.

दरअसल, स्कूल के लौट रही बच्ची को करीब आधा किलोमीटर दूर सड़क किनारे एक रस्सी का झूला दिखा, जिसे देख वे झूला झूलने के लिए किशोरी उस तरफ जाने लगी.  मगर वहां एक सूखा कुआं भी था, जिसके ऊपर पत्थर की पटिया रखी थी. पटिया के बीच से टूटते ही बच्ची सूखे कुएं में जा गिरी. इसके बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची.

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तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और सुरक्षा महकमे में हड़कंप मच गया. एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची. दमकल टीम के जवान पीठ पर आक्सीजन सिलेंडर बांध व आक्सीजन मास्क लगाकर रस्से के सहारे कुएं में उतरे. इसके बाद जवान ने बच्ची को गोद में उठाया लिया और पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें ऊपर खींच लिया गया. स्थानीय लोगों और प्रशासनिक टीम का यह संयुक्त प्रयास करीब तीन घंटे तक चलता रहा, फिर मशक्कत के बाद छात्रा को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया गया.

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Input By : पुनीत मिश्रा
Published at : 21 Aug 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Farrukhabad News UP NEWS
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