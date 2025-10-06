'दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या मामले को लेकर सियासत गरमा गई हैं. यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी और दुख जताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली में दलित की हत्या मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "ये बहुत दुखद घटना है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं. जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. इस संबंधित पुलिस अधिकारी भी अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी.

ब्रजेश पाठक ने इस दौरान कोल्ड्रिफ कप सिरप को लेकर भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है. हम हर स्थिति में प्रदेश के लोगों के साथ हैं. कोई भी ऐसी दवाई जो मानकों के विपरीत है, उसे प्रदेश में बिलकुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी. मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार ने आज तक ऐसी दवाई को खरीदने की इजाज़त नहीं दी.

दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या

बता दें कि रायबरेली में फतेहपुर में रहने वाला हरिओम मानसिक रूप से कमजोर था. वो दांडेपुर स्थित जमुनापुर में अपनी ससुराल जा रहा था, तभी भीड़ ने उसे घेर लिया और चोर समझकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. युवक ने पिटाई के दौरान राहुल गांधी का नाम लिया लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और पीटते रहे, कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई.

राहुल गांधी ने की पीड़ित परिवार से बात

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से बात की और परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि, "राहुल संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए यह बेहद दुखद है. दुख की घड़ी में वो पीड़ित परिवार के साथ हैं."

