ऋषिकेश के होटल में रैंप वॉक पर बवाल, हिंदू संगठन ने छोटे कपड़ों पर जताया विरोध, जमकर हंगामा

उत्तराखंड में ऋषिकेश के एक होटल में ऑडिशन के दौरान वेस्टर्न परिधान में रैंप वॉक को लेकर उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया. जब लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल के कार्यक्रम की तैयारी के तहत युवतियां ऑडिशन दे रही थीं. तभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होटल पहुंच गए और इसका विरोध करना शुरू कर दिया.

इस दौरान हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं और आयोजकों के बीच जमकर नोक झोंक हुई और विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई की नौबत आ गई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद ये मामला और गरमा गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि होटल में युवतियां हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बहस करते हुए नज़र आ रही हैं. जबकि हिंदू संगठन ने देवभूमि की गरिमा और सनातन सभ्यता का हवाला देते हुए वेस्टर्न कल्चर थोपने पर आपत्ति जताते हैं और शो को रोकने की बात करते हैं.

हिन्दू संगठन के लोगों ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति के हिसाब से ही मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता होनी चाहिए, अगर इसके जरिए पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने इस दौरान लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर भी आपत्ति जताई.

हिन्दू संगठनों और लड़कियों के बीच नोक-झोंक

इस घटना के बाद काफी बवाल देखने को मिला, दोनों ओर से तीखी नोंक-झोंक देखने को मिली, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और मामले को रफा-दफा किया. आयोजकों का कहना है कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जा सकती.

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं, जिसके बाद लोग इस पर अपने तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं. वीडियो में लड़कियां नशे और दूसरे तरह के सामान मिलने पर भी सवाल उठाती हैं. वो कहती है कि आप नशे के खिलाफ है, तो जिस दुकान में नशे का सामान मिलता है वो बंद करा दिए, ऐसे कपड़े बेचने पर रोक लगवा दीजिए. इस पर हिन्दू संगठन का नेता राघवेंद्र भटनागर कहता है कि हमें इस बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है. हम किसी क़ीमत पर ये शो नहीं होने देंगे. हम इसके रुकवा देंगे.

