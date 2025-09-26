UKSSSC पेपर लीक में SIT का एक्शन, जारी की ई-मेल और मोबाइल नंबर, यहां दे सकते हैं सूचना

यूकेएसएसएससी द्वारा कराई गई स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर के तीन पेज व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर भेजने के मामले में सरकार बेहद गंभीर है. इस मामले में राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाई है, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के निर्देशन में इस पूरे मामले की जांच कर रही है. अब इस एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है.

इस बीच एसआईटी ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है, ताकि लोग उसके माध्यम से सूचनाएं दे सकें. अगर किसी व्यक्ति को प्रकरण से संबंधित किसी भी तथ्यों, सूचनाओं आदि की जानकारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को देनी हो तो वह इन माध्यमों के जरिए दे सकता है.

यहां दे सकते हैं प्रकरण की सूचना

पेपर लीक मामले में अगर किसी के पास भी किसी तरह की जानकारी है तो वह SIT द्वारा साझा की गई ई-मेल आईडी (spdehatddn@gmail.com) और मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर (+919027083022) पर जानकारी दे सकते हैं.

फिलहाल उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक के बाद सरकार बेहद सख्त रुख अपना रही है. वहीं हरिद्वार में व्हाट्सएप पर वायरल किए गए पेपर के मामले में मास्टर माइंड खालिद को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की टीमें गोपनीय जगह पर आरोपी से पूछताछ कर रही हैं.

विशेष जांच टीम का गठन

बता दें कि यूके ट्रिपल एससी मामले में गृह विभाग ने जांच के लिए एसपी देहात देहरादून जयाबलूनी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन बुधवार को कर दिया गया था. इसमें चार सदस्यों को शामिल किया गया है. जिसमें अंकित कंडारी, एल आई यू इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह नेगी, एसओ रायपुर गिरीश नेगी और साइबर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर राजेश ध्यानी को इसमें शामिल किया गया है.

यह जांच दल इस पेपर के बाहर आने को लेकर जांच करेगा. हर पहलुओं पर जांच कर रिपोर्ट शासन को देगा. सेवानिवृत्त जज और एसआईटी सभी जिलों में जाएगी. इस दौरान कोई भी व्यक्ति उन तक परीक्षा से संबंधित तथ्य और सूचना दे सकता है, उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी.