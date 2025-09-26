मुज़फ्फरनगर के संवेदनशील इलाकों में आधी रात को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. ईदगाह चौकी से लेकर शहर के तमाम संवेदनशील इलाकों में खुद एसएसपी संजय कुमार वर्मा भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़क पर उतरे. जुमे की नमाज और त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने यह एक्शन लिया.

मुज़फ्फरनगर में देर रात अचानक पुलिस की हलचल बढ़ गई. एसएसपी संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया. नगर कोतवाली, सिविल लाइन, खालापार समेत कई थाना क्षेत्रों में भारी पुलिस बल के साथ मार्च किया गया.

एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को दी हिदायत

इस दौरान एसएसपी ने न सिर्फ इलाके का निरीक्षण किया, बल्कि ईदगाह चौकी पर बीच सड़क पर पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के प्रति सजग रहने की सख्त हिदायत दी. दरअसल, देशभर में सोशल मीडिया पर 'I Love Mohammad' पोस्ट को लेकर तनाव का माहौल है.

कल शुक्रवार है. ऐसे में जुमे की नमाज और नवरात्र जैसे त्योहारों को लेकर पुलिस किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है. इस बारे में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हमारी पूरी टीम देर रात सड़कों पर है.

अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर

मिशन शक्ति फेज–5 के तहत नाइट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया गया. आसपास के जिलों से सक्रिय हो रहे अपराधियों पर हमारी नजर है. हमारा उद्देश्य है– आम जनता में भरोसा पैदा करना और अपराधियों में डर बनाए रखना. जुमे की नमाज और त्योहार शांतिपूर्ण हों, इसके लिए हमारी सभी यूनिट्स अलर्ट मोड पर हैं.

त्योहारों के मौसम में पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने की अपील भी की गई है. वहीं देश के कई हिस्सों में 'I Love Mohammad' पोस्ट को लेकर विवाद बना हुआ है. ऐसे में पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश को नाकाम किया जा सके.