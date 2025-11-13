देहरादून में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, निशाने पर आए चार बिल्डर और दो शराब कारोबारी

देहरादून में गुरुवार की सुबह आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर कारोबारी जगत में हड़कंप मचा दिया. दिल्ली से आई करीब 100 अधिकारियों की टीम 25 गाड़ियों में सवार होकर राजधानी पहुंची और शहर के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी. टीम ने चार बिल्डरों और दो शराब कारोबारियों के घरों व प्रतिष्ठानों पर छापे मारे, जिसमें करोड़ों रुपये की कर चोरी के साक्ष्य मिलने की बात सामने आ रही है.

जानकारी के अनुसार, सबसे पहले टीम रेसकोर्स क्षेत्र में जुटी और यहीं से अलग-अलग टीमों को विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया गया. सुबह-सुबह अचानक हुई इस छापेमारी से कारोबारी वर्ग में अफरातफरी का माहौल बन गया. कई घरों को अंदर से बंद कर दिया गया और परिवारजनों से लंबी पूछताछ की गई. अधिकारियों ने तिजोरियां सील कीं और कई कारोबारियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए.

आयकर अधिकारियों के अनुसार, कुछ ठिकानों से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया, जिसके गिनने के लिए मशीनें तक मंगवाई गईं. वहीं, कुछ घरों में अलमारी और तिजोरी से मिले सोने-चांदी के गहनों की भी जांच की गई. जिन गहनों के बिल नहीं मिले, उन्हें जब्त कर लिया गया. इस पूरी कार्रवाई में दिल्ली की मुख्य टीम के साथ देहरादून के स्थानीय अधिकारी भी शामिल रहे. हालांकि, अब तक विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

छापेमारी के दौरान टीमों ने यह भी ध्यान रखा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशान न किया जाए. अधिकारियों ने बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति दी और इसके बाद घरों को पूरी तरह से सील कर दिया गया. किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी.

दिन भर इस कार्रवाई की चर्चा कारोबारी जगत में गूंजती रही. रियल एस्टेट और शराब कारोबार से जुड़े कई बड़े नामों के यहां पहले भी सर्वे और छापेमारी की कार्रवाइयां हो चुकी हैं. बताया जा रहा है कि इस बार भी कुछ वही कारोबारी विभाग के रडार पर हैं. फिलहाल आयकर विभाग बरामद दस्तावेजों और नकदी की जांच में जुटा हुआ है, और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे संभव हैं.