उत्तराखंड में बीते 10 साल में सबसे गर्म नवंबर, अगले छह दिन शुष्क रहेगा मौसम, जानें IMD का अपडेट

उत्तराखंड में इस साल नवंबर महीना बीते दस वर्षों की तुलना में सबसे गर्म साबित हो रहा है. भले ही रात के न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट से ठंड का अहसास होने लगा है, लेकिन दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जिससे नवंबर के दिन गर्मियों जैसे महसूस हो रहे हैं. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2015 से 2024 तक नवंबर के दूसरे सप्ताह में कभी इतना अधिक तापमान दर्ज नहीं किया गया था.

बुधवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है. विशेषज्ञों का कहना है कि पोस्ट मानसून सीजन के बाद ही दिन के तापमान में स्पष्ट गिरावट देखी जाएगी. वर्तमान में दिन की धूप और शुष्क हवाएं मौसम को गर्म बनाए हुए हैं.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और बदले मौसम पैटर्न का असर उत्तराखंड में साफ देखा जा रहा है. बरसात के दिनों में जहां सामान्य से अधिक वर्षा हुई और आपदाओं ने तबाही मचाई. वहीं अब सर्दियों के आगमन से पहले तापमान अप्रत्याशित रूप से ऊँचा बना हुआ है.

पहाड़ी इलाकों में ठंड से मिलेगी राहत

मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 18 नवंबर तक प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहेगा. दिन के समय धूप खिली रहने से पहाड़ी इलाकों में ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल ठंड का अहसास कम रहेगा. हालांकि सुबह और शाम के समय मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और पर्वतीय इलाकों में हल्की शीतलहर परेशान कर सकती है.

तापमान में गिरावट है अभी संभव

मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह के अंत तक यदि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ तो तापमान में गिरावट संभव है. फिलहाल प्रदेशवासियों को अभी कुछ दिन और “गर्म नवंबर” का सामना करना पड़ेगा.

