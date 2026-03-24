हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में कॉलेज विवाद में छात्र की पिटाई से मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार, 12 की तलाश जारी

देहरादून में कॉलेज विवाद में छात्र की पिटाई से मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार, 12 की तलाश जारी

Dehradun News In Hindi: मृतक की पहचान दिव्यांशु जाटराना के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के थाना भोपा अंतर्गत ग्राम अथाई का रहने वाला था. पढ़ाई के सिलसिले में देहरादून आया था.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 24 Mar 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तराखंड के देहरादून में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में सोमवार (23 मार्च) को हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. कैहरी गांव में खाना खाने गए 22 साल के एक युवक को उसके ही कॉलेज के साथियों ने लाठी-डंडों और फावड़ों से इस बुरी तरह पीटा कि रात होते-होते उसने दम तोड़ दिया. मामले में पुलिस ने तीन आरोपी छात्रों को हिरासत में ले लिया है जबकि बाकी की तलाश जारी है.

मृतक की पहचान दिव्यांशु जाटराना के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के थाना भोपा अंतर्गत ग्राम अथाई का रहने वाला था. पढ़ाई के सिलसिले में देहरादून आया था और प्रेमनगर में रहकर किसी निजी कॉलेज में पढ़ रहा था.

क्या था पूरा मामला ?

23 मार्च 2026 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे दिव्यांशु कैहरी गांव बैण्ड मेन रोड स्थित बावा की रसोई में खाना खाने गया था. लेकिन वहां उसका इंतजार कर रहे थे उसके ही कॉलेज के कुछ छात्र लाठियां, डंडे और फावड़े लेकर. पीट-पीटकर उसके सिर पर इस कदर चोटें की गईं कि वह वहीं गंभीर रूप से घायल हो गया.

साथियों ने किसी तरह उसे उठाकर CHC प्रेमनगर पहुंचाया. हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने दून अस्पताल रेफर कर दिया. अस्पताल की एंबुलेंस उस वक्त खराब थी तो पुलिस खुद अपने सरकारी वाहन से दिव्यांशु को दून अस्पताल लेकर पहुंची और साथ ही उसके परिजनों को भी सूचित किया. परिवार वाले अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. देर रात इलाज के दौरान दिव्यांशु ने दम तोड़ दिया.

कॉलेज में वर्चस्व की पुरानी रंजिश

शुरुआत में यह महज एक मारपीट की घटना लग रही थी, लेकिन जांच में जो बात सामने आई वह और भी चिंताजनक है. पुलिस को पता चला कि दोनों पक्षों के युवक प्रेमनगर के उसी निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं. कॉलेज में वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही थी. यह हमला किसी आवेश में नहीं, बल्कि उसी पुरानी दुश्मनी की परिणति थी.

मृतक के चाचा गौरव राणा जो हरिद्वार के मंगलौर स्थित मधु नर्सिंग होम में रहते हैं, ने बताया कि दिव्यांशु के दोस्तों से उन्हें जानकारी मिली कि कॉलेज के पूर्व और वर्तमान छात्रों ने मिलकर पहले से षड्यंत्र रचा था. एक राय होकर उन सबने दिव्यांशु पर हमला किया.

15 नामजद, 3 हिरासत में

पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) यानी हत्या, 191(2) दंगा व घातक हथियारों से हमला, 3(5) समान आशय से अपराध और 61(2) आपराधिक षड्यंत्र के तहत 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. FIR में 15 नामजद आरोपी हैं, आर्यन शर्मा, शिवम शर्मा, मधुर, अंकुर, प्रह्लाद राज, शान्तनू, उज्जवल, आकाश, वैभव मिश्रा, ऋतिक राजपूत, अंकुर सिंह, वैभव शर्मा, अंकित भारद्वाज, युवराज चौहान और आदित्य राज.

एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनमें से तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 24 Mar 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Murder News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में कॉलेज विवाद में छात्र की पिटाई से मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार, 12 की तलाश जारी
देहरादून में कॉलेज विवाद में छात्र की पिटाई से मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार, 12 की तलाश जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में 27 साल के युवक की धारदार हथियार और गोली मारकर हत्या, अवैध संबंध का है मामला
मुजफ्फरनगर में 27 साल के युवक की धारदार हथियार और गोली मारकर हत्या, अवैध संबंध का है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2029 लोकसभा चुनाव से पहले बदल जाएगा यूपी का सियासी नक्शा! सिर्फ 80 सीटों पर नहीं होंगे चुनाव, बढ़ेंगे 40 सांसद?
2029 लोकसभा चुनाव से पहले बदल जाएगा यूपी का सियासी नक्शा! सिर्फ 80 सीटों पर नहीं होंगे चुनाव, बढ़ेंगे 40 सांसद?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में पुलिस का एक्शन, सपा नेता अंसार अहमद और बेटा हिरासत में
प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में पुलिस का एक्शन, सपा नेता अंसार अहमद और बेटा हिरासत में
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: ईरान ने अमेरिका की नाक में किया दम, तीन हफ्ते में 20 एयरक्राफ्ट को पहुंचाया नुकसान, तेल अवीव पर भी फेंका क्लस्टर बम
Live: ईरान ने अमेरिका की नाक में किया दम, तीन हफ्ते में 20 एयरक्राफ्ट को पहुंचाया नुकसान, तेल अवीव पर भी फेंका क्लस्टर बम
दिल्ली NCR
Delhi Budget Session 2026 LIVE: सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप! 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल
LIVE: सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप! 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल
इंडिया
स्थाई कमीशन नहीं पा सकीं महिला अधिकारियों के लिए बड़ी राहत, SC का आदेश- सभी को पेंशन....
स्थाई कमीशन नहीं पा सकीं सैन्य महिला अधिकारियों के लिए बड़ी राहत, SC का आदेश- सभी को पेंशन....
क्रिकेट
BCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ
BCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
विश्व
Iranian President Pezeshkian: ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
Results
RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 5वीं और 8वीं क्लास का रिजल्ट; यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स
RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 5वीं और 8वीं क्लास का रिजल्ट; यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स
शिक्षा
Rajasthan Board Results 2026: राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम
राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget