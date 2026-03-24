देहरादून में कॉलेज विवाद में छात्र की पिटाई से मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार, 12 की तलाश जारी
Dehradun News In Hindi: मृतक की पहचान दिव्यांशु जाटराना के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के थाना भोपा अंतर्गत ग्राम अथाई का रहने वाला था. पढ़ाई के सिलसिले में देहरादून आया था.
उत्तराखंड के देहरादून में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में सोमवार (23 मार्च) को हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. कैहरी गांव में खाना खाने गए 22 साल के एक युवक को उसके ही कॉलेज के साथियों ने लाठी-डंडों और फावड़ों से इस बुरी तरह पीटा कि रात होते-होते उसने दम तोड़ दिया. मामले में पुलिस ने तीन आरोपी छात्रों को हिरासत में ले लिया है जबकि बाकी की तलाश जारी है.
मृतक की पहचान दिव्यांशु जाटराना के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के थाना भोपा अंतर्गत ग्राम अथाई का रहने वाला था. पढ़ाई के सिलसिले में देहरादून आया था और प्रेमनगर में रहकर किसी निजी कॉलेज में पढ़ रहा था.
क्या था पूरा मामला ?
23 मार्च 2026 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे दिव्यांशु कैहरी गांव बैण्ड मेन रोड स्थित बावा की रसोई में खाना खाने गया था. लेकिन वहां उसका इंतजार कर रहे थे उसके ही कॉलेज के कुछ छात्र लाठियां, डंडे और फावड़े लेकर. पीट-पीटकर उसके सिर पर इस कदर चोटें की गईं कि वह वहीं गंभीर रूप से घायल हो गया.
साथियों ने किसी तरह उसे उठाकर CHC प्रेमनगर पहुंचाया. हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने दून अस्पताल रेफर कर दिया. अस्पताल की एंबुलेंस उस वक्त खराब थी तो पुलिस खुद अपने सरकारी वाहन से दिव्यांशु को दून अस्पताल लेकर पहुंची और साथ ही उसके परिजनों को भी सूचित किया. परिवार वाले अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. देर रात इलाज के दौरान दिव्यांशु ने दम तोड़ दिया.
कॉलेज में वर्चस्व की पुरानी रंजिश
शुरुआत में यह महज एक मारपीट की घटना लग रही थी, लेकिन जांच में जो बात सामने आई वह और भी चिंताजनक है. पुलिस को पता चला कि दोनों पक्षों के युवक प्रेमनगर के उसी निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं. कॉलेज में वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही थी. यह हमला किसी आवेश में नहीं, बल्कि उसी पुरानी दुश्मनी की परिणति थी.
मृतक के चाचा गौरव राणा जो हरिद्वार के मंगलौर स्थित मधु नर्सिंग होम में रहते हैं, ने बताया कि दिव्यांशु के दोस्तों से उन्हें जानकारी मिली कि कॉलेज के पूर्व और वर्तमान छात्रों ने मिलकर पहले से षड्यंत्र रचा था. एक राय होकर उन सबने दिव्यांशु पर हमला किया.
15 नामजद, 3 हिरासत में
पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) यानी हत्या, 191(2) दंगा व घातक हथियारों से हमला, 3(5) समान आशय से अपराध और 61(2) आपराधिक षड्यंत्र के तहत 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. FIR में 15 नामजद आरोपी हैं, आर्यन शर्मा, शिवम शर्मा, मधुर, अंकुर, प्रह्लाद राज, शान्तनू, उज्जवल, आकाश, वैभव मिश्रा, ऋतिक राजपूत, अंकुर सिंह, वैभव शर्मा, अंकित भारद्वाज, युवराज चौहान और आदित्य राज.
एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनमें से तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL