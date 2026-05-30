उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 26 मई को विभुतिखंड थाना क्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चार शिवम सिंह की महज सिगरेट पीने के विवाद में ईंट-पत्थर से कुचलकर कर हत्या कर दी गयी थी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों विवेक, शांतनु और हनी तिवारी को गिरफ्तार किया है. परिजनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इस घटना ने राजधानी में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे. विपक्ष ने योगी सरकार पर इस घटना लेकर निशाना भी साधा था. पुलिस के मुताबिक अब गिरफ्तारी के बाद तीनों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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क्या था पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,अयोध्या जनपद के धौरहरा क्षेत्र से बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी शिवम सिंह अपने दोस्तों के साथ लखनऊ घूमने आए थे. 26 मई की रात देर रात वे विभूतिखंड स्थित जलवा क्लब के बाहर सिगरेट पीने को लेकर कुछ स्थानीय युवकों से विवाद हो गया. जिसके बाद आरोपी युवकों ने ईंट-पत्थरों से हमला बोल दिया. जिसमें शिवम शिंह गंभीर रूप से घायल हो गया. निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

भाई ने दर्ज करवाया था मुकदमा

मृतक के भाई सौरभ सिंह ने विभूतिखंड थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. डीसीपी ईस्ट दीक्षा शर्मा के मुताबिक तीनों आरोपियों विवेक, शांतनु रावत और हनी तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच अभी कर रही है. अभी मामला सिगरेट पीने का ही बताया जा रहा है आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी.

इस घटना के बाद राजधानी में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे. परिजनों ने इस मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. फ़िलहाल अब तक ये तीन ही नाम सामने आए हैं.

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