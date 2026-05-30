झांसी: सेकंड हैंड कार खरीदने आया शख्स, ट्रायल के नाम पर लेकर हुआ फरार, CCTV में कैद

झांसी में सेकंड हैंड कार खरीदने का नाटक कर एक शातिर युवक ने गजब का कारनामा कर दिखाया. एक्सयूवी की ट्रायल के बहाने युवक गाड़ी लेकर फरार हो गया. पूरी घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्रायल के नाम पर लेकर फरार

सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा स्थित जय महाकाल कार बाजार में यह घटना हुई. एक युवक ग्राहक बनकर पहुंचा और एक्सयूवी कार देखने में गहरी दिलचस्पी दिखाई. कार व्यवसायी दयासागर साहू ने अपने बेटे रोशन को युवक के साथ ट्रायल पर भेज दिया. युवक ने कुछ दूर चलने के बाद पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और डीजल डलवाने को कहा. जैसे ही रोशन गाड़ी से उतरकर डीजल भरवाने लगा, युवक ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से भाग निकला. पेट्रोल पंप कर्मचारी के हाथ में डीजल का नोजल रह गया और डीजल जमीन पर बिखर गया.

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पुलिस छान रही सीसीटीवी, तलाश जारी

रोशन ने शोर मचाया, लेकिन तब तक युवक गाड़ी लेकर फरार हो चुका था. घटना की सूचना तुरंत डायल 112 और सीपरी बाजार पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान व तलाश में तेजी से काम शुरू कर दिया है.

कारोबारी दयासागर साहू ने बताया कि युवक बहुत आत्मविश्वास से कार देख रहा था और ट्रायल पर ले जाने की जिद कर रहा था. उन्हें बिल्कुल शक नहीं हुआ. घटना के बाद पूरे कार बाजार में हड़कंप मच गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले से प्लानिंग करके आया था. तकनीकी टीम फुटेज का विश्लेषण कर रही है. जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा. यह घटना झांसी में कार व्यवसायियों के बीच चिंता का विषय बन गई है. कार डीलरों ने कहा है कि अब ट्रायल पर किसी अजनबी को अकेले गाड़ी देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराया जाएगा.

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