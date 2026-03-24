मुजफ्फरनगर में 27 साल के युवक की धारदार हथियार और गोली मारकर हत्या, अवैध संबंध का है मामला
Muzaffarnagar News In Hindi: 27 वर्षीय युवक अक्षय कि गांव के ही मनोज, युवांक और वरध ने उस समय धारदार हथियारों से हमला करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी जब अक्षय अपने खेत से घर लौट रहा था.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक 27 वर्षीय युवक को विवाहित महिला से संबंध रखना उस समय भारी पड़ गया जब महिला के परिजनों ने सोमवार रात युवक की बेरहमी से धारदार हथियारों से हमला करने के बाद गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी.
घटना के बाद जहां मृतक के परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ चप्पे-चप्पे की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. बताया जा रहा है कि मृतक युवक की विवाहित प्रेमिका ने भी कुछ महीने पूर्व ज़हरीला प्रदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी.
क्या है पूरा मामला ?
भोपा थाना क्षेत्र के शाहदरा बांगर गांव में सोमवार रात एक 27 वर्षीय युवक अक्षय कि गांव के ही मनोज, युवांक और वरध ने उस समय धारदार हथियारों से हमला करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी जब अक्षय अपने खेत से घर लौट रहा था. जिसके बाद हत्यारे घटना को अंजाम देकर जहां मौके से फरार हो गए, तो वहीं सूचना पर आलाधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए है.
अवैध संबंधों का है मामला
इस घटना के बाद जहां मृतक युवक अक्षय के परिवार में गमों का पहाड़ टूट गया. तो वहीं बताया जा रहा है कि मृतक अक्षय का गांव की ही एक विवाहित महिला के साथ संबंध था. जिसका जब महिला के परिजनों को पता चला तो कुछ महीने पूर्व महिला ने जहरीला प्रदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी. बस तभी मृतक महिला के परिजन अक्षय की हत्या करने की ताक थे जिसके चलते आज मौका मिलते ही मृतक महिला के परिजनों ने अक्षय की बेरहमी से हत्या कर डाली.
खेत से आ रहा था युवक
मृतक युवक के भाई ने बताया कि मेरा भाई इधर गन्ना को चुस्ता हुआ आ रहा था। यहां घेर में मनोज कुमार, उसका लड़का युवांक, उसका भतीजा वरध उसको यहां घेरकर पहले धारदार हथियार से वार किया और फिर वह छूटकर भागा तो यहां बरामडे में गोली मारी.
पुलिस ने शुरू की जांच
एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि ग्राम शाहदरा बांगर थाना भोपा में हत्या की सूचना मिली है. जहां 27-28 साल के अक्षय की दांती से और गोली मारकर हत्या कर दी गई. पहले से एक परिवार से विवाद चल आ रहा था. प्रेम प्रसंग का भी मामला बताया जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठन कर दी गई है, जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी.
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Source: IOCL