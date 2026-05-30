देहरादून में बरसे बादल तो हरिद्वार में चली धूल भरी आंधी, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी

उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को अब राहत मिलने लगी है. शनिवार (30 मई) को राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया. तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. बारिश के चलते वातावरण सुहावना हो गया, हालांकि कुछ जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक की धीमी रफ्तार जैसी समस्याएं भी देखने को मिलीं.

मौसम विभाग आने वाले दिनों में बारिश की दी चेतावनी

देहरादून में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर होते-होते तेज बारिश शुरू हो गई. सड़कों पर पानी भरने के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बावजूद इसके, गर्मी से मिली राहत ने लोगों को काफी सुकून दिया. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

वहीं हरिद्वार में मौसम का मिजाज कुछ अलग नजर आया. यहां तेज आंधी और धूलभरी हवाओं ने लोगों को परेशान किया. अचानक चले तेज झोंकों के कारण कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूट गईं और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई. स्थानीय लोगों को कुछ समय के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है.

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चमोली, उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि का अलर्ट

पहाड़ी इलाकों में भी मौसम ने रंग दिखाया. नैनीताल में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया. यहां पहुंचे पर्यटकों ने इस बदलते मौसम का जमकर आनंद लिया. नैनी झील के आसपास और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली. लंबे समय से गर्मी से परेशान पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरों पर राहत साफ झलक रही थी.

मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है. टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं-कहीं ओले गिरने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है.

खराब मौसम में लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में यह बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर बना रह सकता है. लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और खुले स्थानों से दूर रहें.

कुल मिलाकर, उत्तराखंड में मौसम का यह बदलाव एक ओर जहां गर्मी से राहत लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर सतर्कता की आवश्यकता भी बढ़ा दी है. आने वाले दिनों में प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है.

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