हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand Weather: देहरादून में बरसे बादल तो हरिद्वार में चली धूल भरी आंधी, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी

Uttarakhand Weather: देहरादून में बरसे बादल तो हरिद्वार में चली धूल भरी आंधी, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी

Uttarakhand Weather In Hindi: मौसम ने अचानक करवट के चलते उत्तराखंड के लोगों को अब राहत मिलने लगी है. झमाझम बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज की है. हालांकि कुछ जगहों पर जलभराव की समस्याएं भी हुईं.

By : दानिश खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 30 May 2026 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को अब राहत मिलने लगी है. शनिवार (30 मई) को राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया. तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. बारिश के चलते वातावरण सुहावना हो गया, हालांकि कुछ जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक की धीमी रफ्तार जैसी समस्याएं भी देखने को मिलीं.

मौसम विभाग आने वाले दिनों में बारिश की दी चेतावनी

देहरादून में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर होते-होते तेज बारिश शुरू हो गई. सड़कों पर पानी भरने के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बावजूद इसके, गर्मी से मिली राहत ने लोगों को काफी सुकून दिया. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

वहीं हरिद्वार में मौसम का मिजाज कुछ अलग नजर आया. यहां तेज आंधी और धूलभरी हवाओं ने लोगों को परेशान किया. अचानक चले तेज झोंकों के कारण कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूट गईं और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई. स्थानीय लोगों को कुछ समय के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है.

ऋषिकेश में बेकाबू ट्रक ने तोड़े डिवाइडर, झोपड़ी में घुसा; चालक समेत 2 की मौत

चमोली, उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि का अलर्ट 

पहाड़ी इलाकों में भी मौसम ने रंग दिखाया. नैनीताल में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया. यहां पहुंचे पर्यटकों ने इस बदलते मौसम का जमकर आनंद लिया. नैनी झील के आसपास और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली. लंबे समय से गर्मी से परेशान पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरों पर राहत साफ झलक रही थी.

मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है. टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं-कहीं ओले गिरने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है.

खराब मौसम में लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में यह बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर बना रह सकता है. लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और खुले स्थानों से दूर रहें.

कुल मिलाकर, उत्तराखंड में मौसम का यह बदलाव एक ओर जहां गर्मी से राहत लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर सतर्कता की आवश्यकता भी बढ़ा दी है. आने वाले दिनों में प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है.

'आर्थिक सुनामी खड़ी है लेकिन सरकार को सिर्फ आपदा...', यूपी में बिजली महंगी होने पर भड़की AIMIM

Published at : 30 May 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Weather: देहरादून में बरसे बादल तो हरिद्वार में चली धूल भरी आंधी, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी
देहरादून में बरसे बादल तो हरिद्वार में चली धूल भरी आंधी, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया...', TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर बोले अखिलेश यादव
'बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया...', TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ballia News: पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर बनाया था हत्या का प्लान, महिला की लाश मिलने के मामले में 2 अरेस्ट
पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर बनाया था हत्या का प्लान, महिला की लाश मिलने के मामले में 2 अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में CUET UG परीक्षा लेट होने पर छात्रों का हंगामा, NTA मुर्दाबाद के लगाए नारे
नोएडा में CUET UG परीक्षा लेट होने पर छात्रों का हंगामा, NTA मुर्दाबाद के लगाए नारे
Advertisement

वीडियोज

Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
हिमाचल: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
आईपीएल 2026
इतिहास रचने की दहलीज पर RCB, IPL 2026 ट्रॉफी जीतते ही MI-CSK के खास क्लब में एंट्री
इतिहास रचने की दहलीज पर RCB, IPL 2026 ट्रॉफी जीतते ही MI-CSK के खास क्लब में एंट्री
साउथ सिनेमा
600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?
600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
इंडिया
Karnataka Politics: कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
'बालकनी वाले चाचा' पड़ोसियों के घर में झांकना पड़ा भारी, वायरल वीडियो ने पूरे मोहल्ले में कराई किरकिरी
'बालकनी वाले चाचा' पड़ोसियों के घर में झांकना पड़ा भारी, वायरल वीडियो ने पूरे मोहल्ले में कराई किरकिरी
हेल्थ
Precautions During Swimming: गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget