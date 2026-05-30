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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBallia News: पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर बनाया था हत्या का प्लान, महिला की लाश मिलने के मामले में 2 अरेस्ट

Ballia News: पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर बनाया था हत्या का प्लान, महिला की लाश मिलने के मामले में 2 अरेस्ट

Ballia News In Hindi: पति की प्रेमिका महिला को घुमाने के बहाने ई रिक्शा में बैठाकर अपने साथ ले गई, रास्ते मे उसे पानी मे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करने के बाद प्रेमी पति ने गला घोंटकर हत्या की.

By : अजय भारती | Updated at : 30 May 2026 06:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की बलिया पुलिस ने झाड़ियों में महिला का शव मिलने के मामले का खुलासा कर दिया है, पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति और प्रेमिका सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया आरोपी पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हत्याकांड की साजिश रची थी.

घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पति की प्रेमिका ने मृतका को घुमाने के बहाने ई रिक्शा में बैठाकर बयासी पुलिया के पास ले गयी, रास्ते मे उसे पानी मे नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाकर पहले उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद प्रेमी पति ने उसका गला घोंट कर मौत के घाट उतारा दिया. हत्या के बाद आरोपी शव को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए.

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आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई सामग्री

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना स्थल के पास एक नग पीली धातु का कान सुई धागा, एक नग सफेद धातु तोडिया (पायल) ,दस नग नीली कांच कि चूड़ियां, दो प्लास्टिक के कंगन (रंग पीला लाल गुलावी कथई ), एक सिंदूरी ब्लाउज, एक चैन दार मटमैला रंग का पर्स जिसमें 1355 रुपये, जामा तलाशी से तीन हजार रुपये नगद तथा एक बैग व दो मोबाइल बरामद हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 24 मई 2026 को थाना कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर दियर के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिस पर थाना स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया तथा थाना स्थानीय पर पंजीकृत गुमशुदगी की कार्यवाही में परिजनों द्वारा महिला के शव का शिनाख्त किया गया.

दहेज के लिए ससुराल में की जाती थी मारपीट

पुलिस के अनुसार, परिजनों ने तहरीर के माध्यम से बताया कि उनकी लड़की प्रीती की शादी वर्ष 06 मार्च 2025 में चुन्नीलाल प्रजापति, निवासी रेवती नगर पंचायत वार्ड नं0-13 थाना रेवती से की थी, इन लोगों द्वारा शादी के बाद से ही मेरी बेटी को दहेज के लिए मारा पीटा जाता था. परिजनों के अनुसार दिनांक 22 मई 2026 को उन्हें बताया गया कि आपकी पुत्री कहीं चली गयी है.

घटना पर क्या बोले पुलिस अधिकारी?

क्षेत्राधिकारी ने इस घटना के बारे में बताया कि दिनाँक 24 मई 2026 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत शिवपुर दियर के पास 1 अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया था, जिसकी बाद में पहचान प्रीति प्रजापति पत्नी चुन्नीलाल प्रजापति निवासी रेवती नगर पंचायत वार्ड नं0-13 थाना रेवती के रूप में की गई थी. 

कोर्ट ने भेजा जेल

इसमे मृतका के पिता श्यामदेव प्रजापति के तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, बाद में थाना कोतवाली एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर एनालसेस व अन्य मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर इस हत्या की घटना में शामिल रहे उसके पति चुन्नीलाल प्रजापति एवं उसकी प्रेमिका शोभा चौरसिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. अन्य विधिक कार्रवाई जारी है.

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Published at : 30 May 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Ballia News
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