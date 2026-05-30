'आर्थिक सुनामी खड़ी है लेकिन सरकार को सिर्फ आपदा...', यूपी में बिजली महंगी होने पर भड़की AIMIM

उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो गई है. जून से फ्यूल सरचार्ज के साथ बिल आएगा. इसमें 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसे लेकर अब AIMIM ने योगी सरकार को घेरा है. पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि बिजली के दाम बढ़ाना बेहद ही अनुचित है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल है. बिजली की जरूरत को पूरी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आम जनता पर उसका बोझ डालने की लगातार कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री अपराधियों का धर्म तलाशने में व्यस्त हैं.

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा, ''एक तरफ लगातार पावर कट की समस्या से जनता परेशान है. स्मार्ट मीटर की समस्या और उसकी त्रुटियों से संबंधित जो चीजें थी वो सबके सामने है ही. दूसरी तरफ सरकार आपदा में अवसर तलाशने का कोई मौका नहीं छोड़ती है कि कैसे गरीब जनता की जेब पर डाका डाला जाए.''

चंदौली में सपा की महिला नेता को घर में घुसकर पीटा, चेहरे पर बरसाए लात-घूंसे और बाल पकड़कर घसीटा

सरकार को सिर्फ आपदा में अवसर की पड़ी है- AIMIM

उन्होंने आगे कहा, ''कभी किसी सरचार्ज के नाम पर तो कभी कोई दूसरे चार्ज के नाम पर रेट बढ़ाना बेहद अनुचित है. एक तरफ जहां आर्थिक सुनामी सामने खड़ी है, ऐसे समय पर आम जनता मुख्य रूप से गरीब लोगों के हितों को सर्वोपरी रखते हुए सरकारों को सोचना चाहिए लेकिन ये सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल है. उसे सिर्फ आपदा में अवसर की पड़ी है. आपदा में अवसर तलाशने की कला भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं जानता है.''

मुख्यमंत्री अपराधियों का धर्म तलाशने में व्यस्त हैं- AIMIM

शादाब चौहान ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ''उनके मंत्री अपने विभाग को तो सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं. बिजली की समस्या मुख्य रूप से इस गर्मी के मौसम में बनी हुई है. बिजली की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आम जनता पर उसका बोझ डालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री जी को तो चिंता है कि कौन से धर्म का अपराधी है, वो अपराधियों का धर्म तलाशने में व्यस्त हैं. उन्हें आम लोगों की समस्या की चिंता ही नहीं है.''

'नीरो बंसी बजा रहा है...', हमीरपुर पुल हादसे पर सपा नेता मनोज काका ने BJP पर साधा निशाना