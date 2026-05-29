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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऋषिकेश में बेकाबू ट्रक ने तोड़े डिवाइडर, झोपड़ी में घुसा; चालक समेत 2 की मौत

ऋषिकेश में बेकाबू ट्रक ने तोड़े डिवाइडर, झोपड़ी में घुसा; चालक समेत 2 की मौत

Rishikesh News In Hindi: हादसा इतना भयावह था कि ट्रक की टक्कर से उछले दो भारी कंक्रीट डिवाइडर सड़क किनारे झोपड़ी में जा गिरे, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौत हो गई.

By : दानिश खान | Updated at : 29 May 2026 10:39 AM (IST)
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उत्तराखंड के ऋषिकेश में भद्रकाली तिराहे से आगे ब्रह्मानंद मोड़ के पास शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.अनियंत्रित ट्रक-डंपर सड़क किनारे लगे कंक्रीट डिवाइडरों को तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हादसे में चालक और एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.घटना की सूचना मिलते ही SDRF और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया.

हादसा इतना भयावह था कि ट्रक की टक्कर से उछले दो भारी कंक्रीट डिवाइडर सड़क किनारे झोपड़ी में जा गिरे, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौत हो गई.मृतक चालक की पहचान फारुख निवासी बहादरपुर, लक्सर के रूप में हुई है, जबकि मृत महिला की पहचान कौशल्या पत्नी सुरेश निवासी बावाड़ी, शिवपुरी के तौर पर हुई है.

यह भी पढ़ें: हमीरपुर पुल हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, बचाव अभियान तेज करने के निर्देश; 6 लोगों की मौत

बेकाबू  ट्रक ने तोड़े कंक्रीट के डिवाइडर

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार तडके ऋषिकेश में भद्रकाली तिराहे से आगे अचानक अनियंत्रित हो गया. ट्रक की रफ़्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे बने कंक्रीट के डिवाइडर भी तोड़ दिए और सड़क किनारे में बनी झोपडी में जा घुसा. ट्रक ड्राईवर और महिला बुरी तरह से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा, जहां दोनों की मौत हो गयी. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

दोनों की शिनाख्त पूरी 

मृतक चालक की पहचान फारुख निवासी बहादरपुर, लक्सर के रूप में हुई है, जबकि मृत महिला की पहचान कौशल्या पत्नी सुरेश निवासी बावाड़ी, शिवपुरी के तौर पर हुई है. मोके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. बाकी हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं. उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.
 
इसके साथ ही पुलिस अधिकारियो ने चालकों से अपील की है कि पहाड़ों पर अपनी स्पीड कंट्रोल रखें ताकि इस तरह का हादसा न हो. इस हादसे की भी वजह स्पीड ही बताई जा रही है.

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Published at : 29 May 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Accident News Rishikesh News UTTARAKHAND NEWS
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