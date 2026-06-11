देहरादून में दिव्यांग युवक के साथ बर्बरता, हरियाणा से आए 8 लोगों ने सड़क पर पीटा
Dehradun News: दिव्यांग की बेहरमी से पिटाई होते देख जब आसपास के लोग जमा होने लगे तो सभी हमलावर अपनी गाड़ियों में बैठकर सहस्रधारा क्रॉसिंग की दिशा में फरार हो गए. पीड़ित को कई जगह चोटें आई हैं.
देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. मंगलवार (9 जून) की रात हरियाणा से आए 8 युवकों ने एक दिव्यांग युवक को सड़क पर पटककर बेरहमी से पीटा. घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है. पीड़ित ने रायपुर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है.
9 जून 2026 की रात करीब 10:15 बजे हरियाणा नंबर की दो गाड़ियों स्विफ्ट और i20 में सवार होकर 8 युवक सहस्रधारा रोड स्थित एक वाइन शॉप पर पहुंचे. वहीं मयूर विहार, रायपुर निवासी कवि कुमार से किसी बात पर कहासुनी हो गई.
बात बढ़ी और देखते ही देखते नशे में धुत उन युवकों ने कवि पर टूट पड़े. दिव्यांग कवि कुमार कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसे सड़क किनारे धकेलकर लात-घूंसों से पीटा जाने लगा. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई लोग मिलकर एक असहाय युवक को जमीन पर गिराकर रौंद रहे हैं.
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भीड़ जमा हुई तो दौड़ पड़े सहस्रधारा की तरफ
जब आसपास के लोग जमा होने लगे तो सभी हमलावर अपनी गाड़ियों में बैठकर सहस्रधारा क्रॉसिंग की दिशा में फरार हो गए. पीड़ित को कई जगह चोटें आई हैं. कवि कुमार ने घटना का वीडियो, गाड़ियों के नंबर और अपनी मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ पुलिस को सौंप दिया है.
पुलिस के पास सुराग मौजूद, कार्रवाई का इंतजार
पीड़ित के पास वीडियो में दोनों गाड़ियों के नंबर साफ दिख रहे हैं, इसलिए आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए. कवि कुमार ने मयूर विहार चौकी प्रभारी से गुहार लगाई है कि इन नंबरों के आधार पर जल्द से जल्द सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए.
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