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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUdham Singh Nagar News: उधम सिंह नगर में फिल्मी अंदाज में फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़, मरीज बनकर आईं थी पटवारी

Udham Singh Nagar News: उधम सिंह नगर में फिल्मी अंदाज में फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़, मरीज बनकर आईं थी पटवारी

Udham Singh Nagar News In Hindi: उधम सिंह नगर जनपद के थाना दिनेशपुर क्षेत्र अंतर्गत फिल्मी स्टाइल में गदरपुर की एसडीएम रिचा सिंह ने एक अवैध अस्पताल का भंडाफोड़ किया है.

By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Jun 2026 11:18 AM (IST)
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अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपना भेष बदलकर अपराधियों के करनामो कि जड़ तक जाकर आरोपी पकड़ते है, ऐसा ही एक मामला उधम सिंह नगर से सामने आया है. उधम सिंह नगर जनपद के थाना दिनेशपुर क्षेत्र अंतर्गत फिल्मी स्टाइल में गदरपुर की एसडीएम रिचा सिंह ने एक अवैध अस्पताल का भंडाफोड़ करने के लिए ऐसा ऑपरेशन चलाया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.

दरअसल, शिकायत थी कि अस्पताल में अवैध गर्भपात सहित कई गैरकानूनी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने गुप्त जांच की योजना बनाई और फिर जो सच सामने आया, उसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश पर गदरपुर की एसडीएम रिचा सिंह ने सबसे पहले एक विशेष टीम का गठन किया.

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पटवारी को मरीज बनाकर भेजा अस्पताल

एसडीएम ने अस्पताल के खिलाफ मिल रही शिकायतों की पुष्टि करने के लिए गदरपुर तहसील की एक पटवारी को मरीज बनाकर अस्पताल भेजा गया. पटवारी ने बकायदा बारिकियों से अस्पताल पहुंचकर वहां की गतिविधियों की जानकारी जुटाई, जब शिकायतों की पुष्टि हुई, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी.

अस्पताल सील, कानूनी कार्रवाई शुरू

सूचना पुख्ता होने के बाद एसडीएम रिचा सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और दिनेशपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने अस्पताल पर छापा मार दिया. इस दौरान अस्पताल संचालक आवश्यक दस्तावेज और वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका. जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

फिलहाल, उधम सिंह नगर में यह पहली बार नहीं है जब एसडीएम रिचा सिंह ने इस तरह की साहसिक कार्रवाई को अंजाम दिया हो. इससे पहले भी उन्होंने खुद मरीज बनकर नकली दवाइयों के कारोबार का भंडाफोड़ किया था. अब दिनेशपुर में अवैध अस्पताल के खिलाफ की गई इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रशासन अवैध गतिविधियों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रहा है.

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Published at : 11 Jun 2026 11:18 AM (IST)
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Uttarakhand Police UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News
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