BJP सांसद रवि किशन का अखिलेश पर हमला, कहा- ब्राह्मण कोई खिलौना नहीं...

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा पीडीए में 'पी' को पंडित बताने पर कहा पी लिख देने और अचानक चुनाव के पहले 'पी' बदल देने से कुछ असर पड़ेगा. ब्राह्मण राष्ट्रभक्त होता है, ब्राह्मण कोई खिलौना या झुनझुना पकड़ने वाला नहीं त्यागी व्यक्ति है. ब्राह्मण राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र, सनातन, मां-बहन की सुरक्षा और आने वाले भविष्य का ध्यान देगा, ब्राह्मण उसी के साथ रहेगा.

बीजेपी सांसद रवि किशन ने यह बयान गोरखपुर में एबीपी से बातचीत में दिया. उन्होंने हालिया उनकी रील्स के लिए जेन-जी को भी धन्यवाद और कहा कि उन्होंने जितना प्यार दिया है हमारे पास शब्द नहीं हैं. उन्होंने इसे सावन के महीने में महादेव की कृपा बताई.

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अखिलेश यादव ने ब्राहमण सम्मेलन में कही थी बात

हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पीडीए को फिर परिभाषित करते हुए 'पी' को पंडित या ब्राह्मण बताया था. उन्होंने इसे पीड़ित से भी जोड़ा था. अखिलेश यादव ने कुछ घटनाओं को जोड़कर योगी सरकार पर निशाना साधा था. जिस पर अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं.

बलात्कार पर कड़ी सजा की मांग

एक सवाल के जवाब में रवि किशन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं होना दु:खद है. हत्या- बलात्कार यह बहुत बड़ा पाप और चिंता का विषय है. बच्चों पर भी ध्यान देने की जरूरत है. कोई भी गलत एक्टिविटी हो तो तुरंत पुलिस को बताएं. शह मत दो. बढ़ने मत दो. क्रिमिनल और क्राइम माइंड तो सदियों से रावण के कल से चला आ रहा है. कैसे एकजुट होकर इसका दामन करना है.

गोरखपुर सीएम सिटी है यहां पर बहुत सी उकसाने वाली चीजें भी होती हैं. हम सभी लोगों को बहुत संयम के साथ चलना है. जो भी होता है पुलिस की उसे पर कड़ी नजर है. कानून व्यवस्था प्रशासन और उच्च न्यायालय से उनकी हमेशा मांग रहेगी कि जो भी दोषी पकड़े गए हैं. उनको इतनी कठोर सजा मिले कि आने वाली पीढ़ी से कोई इस तरह की हिम्मत न करें.

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