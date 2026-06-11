उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज देहरादून समेत कई जिलों अलर्ट, ओलों की भी चेतावनी
Uttarakhand Weather: 12 जून को पूरे प्रदेश में कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में हिमपात भी संभव है.
बुधवार की शाम से ही देहरादून का आसमान घने बादलों से घिर गया. शहर में अचानक छाए अंधेरे ने लोगों को चौंका दिया और मौसम विभाग ने भी तुरंत अलर्ट जारी कर दिया. सिर्फ देहरादून ही नहीं, प्रदेश के तीन जिलों में बारिश हो चुकी है और आने वाले दिनों में मौसम और करवट लेने वाला है.
मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में तेज गरज-चमक के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है. हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और झोंके 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं यानी पेड़-पौधों और कच्चे मकानों को नुकसान की भी आशंका है. इसके अलावा, 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी है, जहाँ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है.
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बुधवार को 6 जिलों में भीगा उत्तराखंड
बुधवार को नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश हुई. अल्मोड़ा में तो दिनभर काले बादल छाए रहे और पहाड़ी इलाकों में मौसम ने ठंडक घोल दी.
देहरादून का हाल - गर्मी भी, बारिश भी
10 जून को देहरादून का अधिकतम तापमान 36.9°C और न्यूनतम 23.2°C दर्ज किया गया. पंतनगर में पारा 38.1°C तक चढ़ा जबकि मुक्तेश्वर में अधिकतम महज 25°C रहा पहाड़ और मैदान का यही फर्क है.
आज देहरादून में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली कड़कने और ओले पड़ने की चेतावनी है. अधिकतम तापमान 36°C और न्यूनतम 23°C के आसपास रहने का अनुमान है.
अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम
12 जून को पूरे प्रदेश में कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में हिमपात भी संभव है.
13 जून को पहाड़ी जिलों में कुछ जगह बारिश जारी रहेगी और ऊंचाई पर बर्फ गिर सकती है. मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है.
14 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना बनी रहेगी. बाकी पहाड़ी जिलों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, जबकि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में मौसम साफ रहने का अनुमान है.
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