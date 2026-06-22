देहरादून समेत 7 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी, 25 जून तक उत्तराखंड में पहुंच जाएगा मानसून

उत्तराखंड के लोगों को आखिरकार झुलसाने वाली गर्मी से कुछ राहत मिलने जा रही है. राज्य के मौसम विभाग ने आज (22 जून) से तापमान में नरमी आने का अनुमान जताया है, हालांकि इसके साथ ही सात जिलों के लिए तेज आंधी-तूफान का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है. पिछले कई दिनों से देहरादून और प्रदेश के तमाम मैदानी इलाकों में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा था. पहाड़ी जिलों की स्थिति थोड़ी अलग रही वहां दिन में तो धूप तीखी रही, लेकिन सुबह-शाम की ठंडक ने कुछ सुकून दिया. कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बीच-बीच में हल्की बारिश भी दर्ज की गई

उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली सहित कई जिलों में तूफान की चेतावनी

मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार से प्रदेश में मौसम का रुख बदलेगा. देहरादून के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं और तूफान चलने की चेतावनी दी गई है. यानी इन इलाकों में खासकर पेड़-पौधों, कच्चे मकानों और बिजली के खंभों के आसपास लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

दूसरी ओर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा यानी इन दो जिलों को फिलहाल इस राहत से वंचित ही रहना पड़ेगा. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है.

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22 से 25 जून के बीच राज्य में मानसून के दस्तक देने की संभावना

तापमान के आंकड़ों पर गौर करें तो रविवार को दून में सुबह से ही तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक यानी 36.7 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा. रात के समय भी कोई खास राहत नहीं मिली न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी के साथ यह 24.5 डिग्री दर्ज हुआ. पहाड़ी क्षेत्रों में भी अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री तक की बढ़त देखी गई, जो सामान्य से अधिक मानी जा रही है.

सबसे बड़ी और उम्मीद जगाने वाली खबर यह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने 22 से 25 जून के बीच राज्य में मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई है. अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो लंबे समय से गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है. वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 27 जून तक प्रदेश भर में मौसम का यही अनिश्चित और बदलता-मिजाज वाला रुख बना रहने की संभावना है.

कुल मिलाकर, अगले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए मिश्रित मौसम वाले रहेंगे कहीं राहत की बारिश, कहीं तूफान की चेतावनी, और कुछ जिलों में अब भी गर्मी का असर बरकरार. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर बनाए रखें और जरूरी एहतियात बरतें.

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