हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: NEET-2026 के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, NTA कंट्रोल रूम से चप्पे-चप्पे पर नजर

देहरादून: NEET-2026 के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, NTA कंट्रोल रूम से चप्पे-चप्पे पर नजर

Dehradun Neet Exam 2026: उत्तराखंड में 21 जून को होने वाली NEET-2026 परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी. देहरादून स्थित राज्य स्तरीय NTA कंट्रोल रूम से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है.

Written By : दानिश खान |  Updated at : 21 Jun 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' (NEET-2026) के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को लेकर उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था को रोकने के लिए देहरादून में एक विशेष "राज्य स्तरीय NTA परीक्षा कंट्रोल रूम" स्थापित किया गया है, जो पूरी तरह सक्रिय होकर काम कर रहा है.

एएसपी लोकजीत सिंह संभाल रहे कमान

परीक्षा की पल-पल की अपडेट और मॉनिटरिंग के लिए इस कंट्रोल रूम में नोडल अधिकारी के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) लोकजीत सिंह अपनी विशेष टीम के साथ तैनात हैं. उनके साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के ऑब्जर्वर भी मौजूद हैं. यह उच्च स्तरीय टीम राज्य नोडल अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग और जिला स्तर के समन्वयकों के साथ 24 घंटे निरंतर संपर्क में है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में त्वरित निर्णय लिया जा सके.

अब्बास अंसारी के सपा में जाने की चर्चा पर ओपी राजभर का बड़ा बयान, बोले- 'वो तो पहले से ही...'

पेपर लीक और नकल पर 'जीरो टॉलरेंस'

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, नकल, पेपर लीक या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या को रोकने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) की नीति अपनाई गई है. राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DMs) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSPs/SPs) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की जानकारी तुरंत राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को दें.

सुरक्षा व्यवस्था और रियल-टाइम मॉनिटरिंग

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि हर अभ्यर्थी को तनावमुक्त और सुरक्षित वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिले. परीक्षा केंद्रों और उसके आसपास पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है. संवेदनशील केंद्रों पर तकनीकी माध्यमों (जैसे CCTV आदि) से विशेष निगरानी रखी जा रही है. कंट्रोल रूम के जरिए पूरे राज्य की रियल-टाइम मॉनिटरिंग (Real-Time Monitoring) की जा रही है. प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे समय से अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचें और जारी किए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

UP Weather: यूपी में करवट लेगा मौसम! कई शहरों में हो सकती है बारिश, जानें क्या है ताजा अपडेट?

Published at : 21 Jun 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS NEET Exam 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: NEET-2026 के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, NTA कंट्रोल रूम से चप्पे-चप्पे पर नजर
देहरादून: NEET-2026 के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, NTA कंट्रोल रूम से चप्पे-चप्पे पर नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: हरदोई में नकली सोने की मूर्ति देकर ठगी, महिला से 10 लाख रुपये लेकर शातिर हुए फरार
यूपी: हरदोई में नकली सोने की मूर्ति देकर ठगी, महिला से 10 लाख रुपये लेकर शातिर हुए फरार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिद्धार्थनगर: मुंबई से लौटे युवक की बेरहमी से हत्या, बहन का बदला लेने के चलते रची साजिश, 3 गिरफ्तार
सिद्धार्थनगर: मुंबई से लौटे युवक की बेरहमी से हत्या, बहन का बदला लेने के चलते रची साजिश, 3 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: गैंगस्टर तारा सिंह के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 2 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त
27 मुकदमों में नामजद गैंगस्टर तारा सिंह के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 2 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त
Advertisement

वीडियोज

BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कांग्रेस का रिएक्शन, सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
राजस्थान
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
क्रिकेट
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
ट्रेंडिंग
Viral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
लाइफस्टाइल
Father's Day 2026: कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget