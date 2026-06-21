देहरादून: NEET-2026 के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, NTA कंट्रोल रूम से चप्पे-चप्पे पर नजर

देश की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' (NEET-2026) के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को लेकर उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था को रोकने के लिए देहरादून में एक विशेष "राज्य स्तरीय NTA परीक्षा कंट्रोल रूम" स्थापित किया गया है, जो पूरी तरह सक्रिय होकर काम कर रहा है.

एएसपी लोकजीत सिंह संभाल रहे कमान

परीक्षा की पल-पल की अपडेट और मॉनिटरिंग के लिए इस कंट्रोल रूम में नोडल अधिकारी के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) लोकजीत सिंह अपनी विशेष टीम के साथ तैनात हैं. उनके साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के ऑब्जर्वर भी मौजूद हैं. यह उच्च स्तरीय टीम राज्य नोडल अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग और जिला स्तर के समन्वयकों के साथ 24 घंटे निरंतर संपर्क में है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में त्वरित निर्णय लिया जा सके.

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पेपर लीक और नकल पर 'जीरो टॉलरेंस'

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, नकल, पेपर लीक या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या को रोकने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) की नीति अपनाई गई है. राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DMs) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSPs/SPs) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की जानकारी तुरंत राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को दें.

सुरक्षा व्यवस्था और रियल-टाइम मॉनिटरिंग

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि हर अभ्यर्थी को तनावमुक्त और सुरक्षित वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिले. परीक्षा केंद्रों और उसके आसपास पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है. संवेदनशील केंद्रों पर तकनीकी माध्यमों (जैसे CCTV आदि) से विशेष निगरानी रखी जा रही है. कंट्रोल रूम के जरिए पूरे राज्य की रियल-टाइम मॉनिटरिंग (Real-Time Monitoring) की जा रही है. प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे समय से अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचें और जारी किए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

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