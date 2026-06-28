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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'विकास के मुद्दों पर राजनीति करें', एनकाउंटर पर बयान को लेकर रवि किशन ने अखिलेश यादव को घेरा

'विकास के मुद्दों पर राजनीति करें', एनकाउंटर पर बयान को लेकर रवि किशन ने अखिलेश यादव को घेरा

Ravi Kishan On Akhilesh Yadav: गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कार्रवाई अपराधियों पर हुई है, राजनीति नहीं होनी चाहिए.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 28 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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गोरखपुर के जिला महिला चिकित्सालय में रविवार (28 जून) को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे फिल्म अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला ने एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के तंज पर करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों का एनकाउंटर हुआ है, वे अपराधी किस्म के व्यक्ति रहे हैं और उन पर हत्या, लूट, जमीन कब्जा करने जैसे संगीन आरोप दर्ज थे.

रवि किशन ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं. लेकिन जनता सब कुछ जानती है और उसे गुमराह नहीं किया जा सकता.

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भाजपा सांसद ने कहा, "जो अपराधी मारे गए हैं, वे पुलिस को मार रहे थे या जनता को मार रहे थे. उन्हीं लोगों का एनकाउंटर हुआ है. जो समाज के लिए खतरा थे और समाज में भय पैदा कर रहे थे. जो बाहुबली थे. जो जमीन कब्जा कर रहे थे. गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे."

उन्होंने कहा कि एनकाउंटर किसी सामान्य व्यक्ति या अच्छे परिवार के व्यक्ति का नहीं हो रहा है. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो अपराधी हैं और जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं.

'अखिलेश राजनीति नहीं, विकास की बात करें'

रवि किशन ने कहा, "वे जान रहे हैं कि चुनाव आ रहा है. लेकिन ऐसी बातें करके आप जनता को बहका नहीं सकते हैं. जनता जानती है कि जिस भी व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है या जो मारा गया है, वह अपराधी रहा है. वह या तो अपराध करने जा रहा था या पुलिस पर गोली चला रहा था." उन्होंने कहा, "अखिलेश जी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. वे विकास के मुद्दों पर राजनीति करें."

भाजपा सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश माना जाता था, जबकि आज प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है.

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेहतर सड़कें, बिजली व्यवस्था और मुफ्त अनाज जैसी योजनाएं चल रही हैं. उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें "इनमेच्योर राजनीति" छोड़कर विकास के मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए.

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Published at : 28 Jun 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Gorakhpur News RAVI KISHAN
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