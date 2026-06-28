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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअगली सुनवाई के बाद बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें, पुलिस ने तैयार की केस डायरी

अगली सुनवाई के बाद बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें, पुलिस ने तैयार की केस डायरी

Khan Sir Coaching Firing News: सूत्रों के मुताबिक पुलिस की डायरी में इस बात का जिक्र है कि खान सर के बॉडीगार्ड तालेबर सिंह का हथियार बिहार में वैध परमिट के बिना इस्तेमाल किया जा रहा था.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 28 Jun 2026 05:45 PM (IST)
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खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बीच विवाद मामला कोर्ट में चल रहा है. इस बीच पुलिस ने केस डायरी तैयार की है. पुलिस सूत्रों के अनुसार जो केस डायरी तैयार हुई है उससे खान सर यानी फैजल खान काफी ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं. पुलिस ने अपने केस डायरी में हथियार वेरिफिकेशन में बड़ा खुलासा किया है. जिस हथियार से फायरिंग हुई उसके परमिट पर अब सवाल उठे हैं.

खान सर के बॉडीगार्ड तालेबर सिंह का हथियार बिहार में वैध परमिट के बिना होने का दावा केस डायरी में किया गया है. सूत्रों के मुताबिक दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार के हथियार के इस्तेमाल पर भी पुलिस ने आपत्ति जताई है. अपडेटेड केस डायरी में पुलिस ने दोनों हथियारों पर कई अहम प्वाइंट दर्ज किए हैं. 

फैजल खान और उनके गार्ड मामले पर 30 जून को अगली सुनवाई

अब फैजल खान और उनके गार्ड के मामले को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई 30 जून को है और चर्चा तेज है इस मामले में कोर्ट अहम फैसला ले सकती है. खान कोचिंग पर हुए पथराव के बाद ज्ञान बिंदु के संस्थापक रौशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था तो वहीं खान सर को इस मामले में बेल मिला था और उनकी गिरफ्तारी पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी थी. 

फायरिंग के आरोप में खान सर के दो गार्ड की हुई थी गिरफ्तारी

हालांकि इस मामले में फैजल खान उर्फ खान सर के दो गार्ड की गिरफ्तारी हुई थी. पुलिस ने 4 जून को दोनों सुरक्षा गार्ड का पकड़ा था. दोनों गार्ड की गिरफ्तारी वायरल वीडियो के आधार पर की गई थी, जिसमें वह फायरिंग करते हुए नजर आए थे. हथियारों को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया था. अब इस बात की चर्चा तेज है कि 30 जून को होने वाली सुनवाई के बाद फैजल खान की मुश्किले बढ़ सकती हैं.

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Published at : 28 Jun 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Patna Police Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
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