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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWater Tank Cleaning: पानी की टंकी में बार-बार जम जाती है काई, बस डाल दें इस पेड़ की लकड़ी, दूर हो जाएगी दिक्कत

Water Tank Cleaning: पानी की टंकी में बार-बार जम जाती है काई, बस डाल दें इस पेड़ की लकड़ी, दूर हो जाएगी दिक्कत

Jamun Wood: अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो टंकी में काई और गंदगी जमने लगती है, जिससे पानी का फ्लो कम हो सकता है और कई बार पाइपलाइन भी प्रभावित हो जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Jun 2026 04:25 PM (IST)
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How to Clean a Water Tank: घर पर रखी पानी की टंकी को समय-समय पर साफ करना जरूरी होता है. अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो टंकी में काई और गंदगी जमने लगती है, जिससे पानी का फ्लो कम हो सकता है और कई बार पाइपलाइन भी प्रभावित हो जाती है. लोग टंकी को साफ करने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं. कोई घरेलू नुस्खे आजमाता है तो कोई बाजार से महंगे प्रोडक्ट खरीदकर लाता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लकड़ी के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप टंकी को लंबे समय तक साफ रख सकते हैं और इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

कैसे करें टंकी साफ?

अगर आप बार-बार टंकी साफ करने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो एक पारंपरिक तरीका आपके काम आ सकता है. माना जाता है कि जामुन के पेड़ की लकड़ी पानी को लंबे समय तक साफ रखने में मदद करती है और टंकी में काई जमने की समस्या को कम कर सकती है. होम एक्सपर्ट्स के अनुसार, जामुन की लकड़ी में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे पानी की टंकी में रखने से बैक्टीरिया, फंगस और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में मदद मिल सकती है. इससे पानी में काई बनने की संभावना कम होती है और बदबू की समस्या भी काफी हद तक नियंत्रित रह सकती है.

पानी के स्वाद पर भी होता है असर

कई लोगों का मानना है कि जामुन की लकड़ी पानी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करती है. इससे पानी का स्वाद बेहतर महसूस हो सकता है और घरेलू उपयोग के लिए पानी लंबे समय तक साफ बना रह सकता है. हालांकि, पीने के पानी की सुरक्षा के लिए केवल इस उपाय पर निर्भर रहने के बजाय जरूरी गुणवत्ता जांच और उचित शुद्धिकरण भी जरूरी है. इस उपाय का एक बड़ा फायदा यह भी माना जाता है कि टंकी को बार-बार साफ करने की जरूरत कम पड़ती है. इससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो सकती है. महंगे वॉटर फिल्टर या दूसरे उपकरणों की तुलना में यह एक आसान और कम खर्च वाला घरेलू तरीका माना जाता है.

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कैसे करें इस्तेमाल?

अब बात करते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले जामुन की लकड़ी को अच्छी तरह साफ कर लें. इसके बाद इसे पानी की टंकी में रख दें. जब भी टंकी की सफाई करें, उस समय लकड़ी को भी साफ पानी से धोकर दोबारा टंकी में रख दें. माना जाता है कि इससे लंबे समय तक टंकी में काई और बदबू की समस्या कम हो सकती है. ध्यान रखें कि यह एक पारंपरिक घरेलू उपाय है. अगर टंकी का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी नियमित सफाई, समय-समय पर जांच और जरूरत पड़ने पर उचित वॉटर प्यूरीफिकेशन कराना भी उतना ही जरूरी है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 04:25 PM (IST)
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How To Clean Water Tank At Home Jamun Wood Benefits For Water Tank Remove Algae From Water Tank
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