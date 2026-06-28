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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरयूपी में देसी गाय की डेयरी खोलने का सुनहरा मौका, सरकार से पाएं 11.80 लाख की तगड़ी मदद

यूपी में देसी गाय की डेयरी खोलने का सुनहरा मौका, सरकार से पाएं 11.80 लाख की तगड़ी मदद

Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana: यूपी सरकार मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर 11.80 लाख रुपये की भारी सब्सिडी दे रही है. जानें कैसे मिलेगा फायदा.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 28 Jun 2026 04:48 PM (IST)
Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana: यूपी सरकार मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर 11.80 लाख रुपये की भारी सब्सिडी दे रही है. जानें कैसे मिलेगा फायदा.

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कम लागत में एक शानदार बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं. तो योगी सरकार आपके लिए एक बंपर ऑफर लेकर आई है. राज्य में देसी गायों की डेयरी खोलने के लिए सरकार की तरफ से पूरे 11.80 लाख रुपये की तगड़ी मदद दी जा रही है.

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यह स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत चलाई जा रही है. इस योजना का मुख्य मकसद राज्य में दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना और साथ ही साहिवाल, थारपार्कर और गीर जैसी भारत की बेहतरीन देसी गायों की नस्लों का संरक्षण करना है जिनकी मार्केट में बहुत भारी डिमांड है.
यह स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत चलाई जा रही है. इस योजना का मुख्य मकसद राज्य में दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना और साथ ही साहिवाल, थारपार्कर और गीर जैसी भारत की बेहतरीन देसी गायों की नस्लों का संरक्षण करना है जिनकी मार्केट में बहुत भारी डिमांड है.
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इस योजना के तहत अगर आप 10 देसी गायों की एक छोटी डेयरी यूनिट शुरू करते हैं. तो पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 23.60 लाख रुपये तय की गई है. अच्छी बात यह है कि सरकार इसमें आपको पूरे 50 परसेंट की भारी-भरकम सब्सिडी दे रही है. जो सीधे 11.80 लाख रुपये बनती है.
इस योजना के तहत अगर आप 10 देसी गायों की एक छोटी डेयरी यूनिट शुरू करते हैं. तो पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 23.60 लाख रुपये तय की गई है. अच्छी बात यह है कि सरकार इसमें आपको पूरे 50 परसेंट की भारी-भरकम सब्सिडी दे रही है. जो सीधे 11.80 लाख रुपये बनती है.
Published at : 28 Jun 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Subsidy UP Government Scheme Farming News Diary Farming

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