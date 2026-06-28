यूपी में देसी गाय की डेयरी खोलने का सुनहरा मौका, सरकार से पाएं 11.80 लाख की तगड़ी मदद

यह स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत चलाई जा रही है. इस योजना का मुख्य मकसद राज्य में दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना और साथ ही साहिवाल, थारपार्कर और गीर जैसी भारत की बेहतरीन देसी गायों की नस्लों का संरक्षण करना है जिनकी मार्केट में बहुत भारी डिमांड है.