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यूपी में देसी गाय की डेयरी खोलने का सुनहरा मौका, सरकार से पाएं 11.80 लाख की तगड़ी मदद
Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana: यूपी सरकार मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर 11.80 लाख रुपये की भारी सब्सिडी दे रही है. जानें कैसे मिलेगा फायदा.
अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कम लागत में एक शानदार बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं. तो योगी सरकार आपके लिए एक बंपर ऑफर लेकर आई है. राज्य में देसी गायों की डेयरी खोलने के लिए सरकार की तरफ से पूरे 11.80 लाख रुपये की तगड़ी मदद दी जा रही है.
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Published at : 28 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion