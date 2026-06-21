रुद्रप्रयाग में नगरासू गुरुद्वारा विवाद गहराया, निहंगों का कब्जा; इलाके में इंटरनेट पर भी असर

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारा दमदमा साहिब में उत्पन्न विवाद ने अब बेहद गंभीर रूप ले लिया है. शनिवार दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुआ यह विवाद रविवार (21 जून) को दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. निहंग सिखों के एक समूह द्वारा गुरुद्वारे पर कब्जा किए जाने के बाद से प्रशासन लगातार हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है.

जानकारी के अनुसार, बद्रीनाथ हाईवे से सटे इस गुरुद्वारे में करीब 8 से 10 निहंग सिख मौजूद हैं. कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर चढ़कर विरोध जताते हुए नजर आए, जिससे स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है. सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई है कि निहंगों ने एक श्रद्धालु को गुरुद्वारे के भीतर बंधक बना रखा है. हालांकि, प्रशासन ने अभी तक इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इसकी जांच की जा रही है.

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इस संवेदनशील घटना के मद्देनजर गुरुद्वारे के आसपास भारी पुलिस बल के साथ-साथ आईटीबीपी (ITBP) के जवानों की तैनाती की गई है. बद्रीनाथ हाईवे से सटे होने के कारण प्रशासन अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है. रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर स्वयं मौके पर मौजूद हैं. उनकी मौजूदगी में गुरुद्वारा प्रबंधन और निहंगों के बीच वार्ता जारी है, लेकिन प्रशासन के समझाने के बावजूद निहंग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

कर्णप्रयाग में इंटरनेट बंद, लेकिन चारधाम यात्रा सुचारू

एहतियातन कदम उठाते हुए रुद्रप्रयाग प्रशासन के अनुरोध पर कर्णप्रयाग क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं. चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.

राहत की बात

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस विवाद का असर हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर नहीं पड़ा है. यात्रा पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जा रही है. पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने कहा कि हालात पर पूरी तरह नियंत्रण है.

फिलहाल, नगरासू गुरुद्वारा विवाद को लेकर सभी की निगाहें प्रशासन और निहंगों के बीच चल रही बातचीत पर टिकी हैं. आने वाले समय में वार्ता के परिणाम से ही इस संवेदनशील स्थिति के समाधान की दिशा तय होगी.

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