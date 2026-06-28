Rishikesh News : गंगा नदी के तेज बहाव में बहे दिल्ली के 2 युवक, SDRF कर ही सघन तलाश

उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने लाई गई है. सिंगटाली झूला पुल के पास गंगा नदी में स्नान किए जाने के दौरान दिल्ली के दो युवक अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया. तुरंत ही एसडीआरएफ (SDRF) और पुलिस की टीमों को मौके पर भेजा गया और लापता युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली से 6 युवकों के एक समूह द्वारा ऋषिकेश का भ्रमण किया जा रहा था. भ्रमण के दौरान सभी युवकों द्वारा सिंगटाली झूला पुल के पास गंगा नदी में स्नान किया जा रहा था. इसी दौरान, दो युवक अचानक गहरे पानी की ओर चले गए और नदी के तेज बहाव द्वारा उन्हें बहा ले जाया गया. साथियों द्वारा इस खौफनाक मंजर को देखकर तुरंत जिला कंट्रोल रूम को हादसे की सूचना दी गई.

सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ (ढालवाला और ब्यासी) की टीमों को आवश्यक गोताखोर उपकरणों के साथ मौके पर भेजा गया और नदी में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.

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खराब मौसम और मटमैले पानी से बढ़ाई गई रेस्क्यू की चुनौती

एसडीआरएफ के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है. पानी का बहाव बेहद तेज और मटमैला होने के कारण तलाशी अभियान में रेस्क्यू टीमों द्वारा भारी कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है.

यह है डूबने वाले युवकों की पहचान

डूबने वाले युवकों की पहचान प्रेम (26) पुत्र हरीश चंद्र, निवासी बुराड़ी (नई दिल्ली) और राजन (24) निवासी संगम विहार (दिल्ली) के रूप में की गई है. स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी की जा रही है और युवकों के परिजनों को भी इस दर्दनाक हादसे की सूचना दे दी गई है.

नदी में स्नान करते समय बरती जाए सावधानी

प्रशासन द्वारा लगातार पर्यटकों से अपील की जाती है कि नदी में स्नान करते समय सावधानी बरती जाए और केवल सुरक्षित क्षेत्रों में ही जाया जाए, इसके बावजूद अक्सर ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके कारण ऐसे जानलेवा हादसे देखे जाते हैं.

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