उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि हम वन्दे मातरम् का सम्मान करते हैं और जो लोग इसे अभी नहीं बोल रहे उन्हें समझने की जरूरत है. अंसारी ने यह बयान आज बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवाल के जबाब में दिया. यही नहीं मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने वन्देमातरम में प्रयुक्त शब्दों का हिंदी में अर्थ समझाते हुए कहा कि जिस दिन यह समझ आ जाएगा सब बोलेंगे.

इसके साथ ही मुस्लिम समाज की बीजेपी में सदस्यता के सवाल पर कहा कि अब मुस्लिम समाज तेजी से बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, उसे दिख रहा है कि इस सरकार में बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने कहा आज अस्ल्प्संख्यक समाज एक युवा बहुत बड़ी तादात में पार्टी से जुड़ रहे हैं.

समझा दिया वंदेमातरम् की एक-एक लाइन का अर्थ

पत्रकारों ने सवाल किया कि ये सभी सदस्य वंदेमातरम् बोलेंगे, इस पर मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा, “वंदेमातरम् सब बोलेंगे. हम वंदेमातरम् का सम्मान करते हैं, जो लोग इसका विरोध करते हैं कहीं न कहीं उनको समझने की चीज है.” यही नहीं अल्पसंख्य कल्याण मंत्री ने वंदेमातरम् में एक-एक लाइन का अर्थ बताते हुए कहा, "वंदेमातरम् सुजलाम, सुफ़लम, सितलम, शस्य सामलम, मातरम , इन शब्दों का मतलब है कि हे माँ, जो छाया देती है, जो धरती हमें जल देती है, धरती हमे अन्न देती है. उस धरती को हम नमन करते है सम्मान करते है. यह धरती हमे माँ की तरह पालती और पोषती है, अपने आँचल में समेट कर हमें पालती है पोषती है, हमें बढ़ाती है, हमे फल देती है, जल देती है.”

भारत से हर मुसलमान प्यार करता है

मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा, “आप जब इन लाइनों को पढेंगें तो ये धरती, पहाड़ों, झीलों का नदियों का तो ये भारत देश का गुणगान है, तो अपने भारत देश के किसी भी मुसलमान को कही भी कोई आपत्ति नही है. हर मुसलमान अपने देश भारत से प्यार करता है.”