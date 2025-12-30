मेरठ: सड़क पर दंपत्ति को धमकाने वाली महिला दरोगा पर एक्शन, SSP ने किया लाइन हाजिर

उत्तर प्रदेश के मेरठ में दंपत्ति से अभद्रता करने वाले महिला दरोगा रत्ना राठी के खिलाफ अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन ने सख्त कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया. इसके साथ ही पूरे मामल की जांच के आदेश दिए हैं. एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस के अनुशासन और आम जनता से बुरा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

महिला दरोगा रत्ना राठी की गाड़ी मेरठ में जाम में फंस गयी और वे कार से उतरकर दंपत्ति को धमकाने लगीं थीं. यही नहीं वर्दी का रौब दिखाया और कहा, "दारोगा हूं मैं, पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हूं, मुंह में .....(अपशब्द) दूंगी." बेल्ट से पीटने और जेल भेजने की धमकी भी दी. मेरठ एसएसपी विपिन ताडा ने वीडियो वायरल होने के बाद पूरी रिपोर्ट अलीगढ़ एसएसपी को भेजी, जिसके बाद कार्रवाई हुई.

क्या था पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक पूरी घटना मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के बॉम्बे बाजार में रविवार शाम तकरीबन 7 बजे की है. अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर रत्ना राठी अपनी निजी कार से मुजफ्फरनगर से लौट रही थीं. ट्रैफिक जाम में फंसने पर उनकी कार को साइड न देने को लेकर सामने वाली कार में सवार दंपति से विवाद हो गया था.

एकाएक महिला दरोगा गुस्से में कार से उतरती हैं और दंपति से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देतीं हैं. उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए वर्दी का रौब दिखाया और कहा, "दारोगा हूं मैं, पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हूं, मुंह में ......(अपशब्द) दूंगी." यही नहीं बेल्ट से पीटने और जेल भेजने की धमकी भी दी.

दंपति ने अपने मोबाइल से दरोगा की अभद्रता करते पूरा वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए. आम नागरिकों से पुलिस का यह व्यवहार बेहद खराब था. लोगों ने काफी आक्रामक कमेन्ट भी किए.

एसएसपी ने किया लाइन हाजिर

महिला दरोगा का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो मेरठ एसएसपी विपिन ताडा ने संज्ञान लेते हुए जांच रिपोर्ट अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन को भेजी. जिस पर एसएसपी ने सोमवार देर रात महिला दरोगा रत्ना राठी को लाइन हाजिर कर दिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. जांच रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई होगी.