स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, 370 का किया जिक्र

अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, 370 का किया जिक्र

Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर CM योगी ने श्रद्धांजलि दी. बोले- अटल जी का जीवन राष्ट्रप्रथम के सिद्धांत, सेवा और मजबूत संकल्प का प्रतीक था.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Aug 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्रसेवा, त्याग और समर्पण का प्रतीक रहा. उन्होंने हमेशा राजनीति से ऊपर देशहित को रखा और हर भूमिका में राष्ट्र को सर्वोपरि माना.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी के श्रीचरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उन्होंने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व जितना सरल और सहज था, उनके संकल्प उतने ही मजबूत और अडिग थे.

यह भी पढ़ें- जगदंबिका पाल का अखिलेश यादव पर हमला, बोले- 'सपा सरकार में नहीं दिखा तिरंगा...'

धारा 370 विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ था अटल जी का सफर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 के विरोध में चले सत्याग्रह से हुई थी. उन्होंने कहा कि अटल जी ने सांसद, विदेश मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन उनके जीवन का मूल मंत्र हमेशा एक ही रहा- राष्ट्रप्रथम.

दल से ऊपर देश को दी प्राथमिकता

सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जरूरत पड़ने पर हमेशा पार्टी हित से ऊपर देशहित को रखा. आपातकाल के दौरान उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया और जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि चाहे 1962, 1965 या 1971 का युद्ध हो, अटल जी ने एक जिम्मेदार सांसद के रूप में सरकार और देश के साथ खड़े होकर राष्ट्र को मजबूती देने का काम किया.

कारगिल युद्ध में दिखा अटल जी का दृढ़ संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल संघर्ष के दौरान पूरी दुनिया ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति को देखा. उन्होंने साफ कहा था कि भारत पर युद्ध थोपा गया है और इसका जवाब दिया जाएगा. सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए. परमाणु शक्ति के रूप में भारत की पहचान मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा.

महान व्यक्तित्व को देश हमेशा करेगा याद

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक महान विचारक, कवि और राष्ट्रभक्त थे. उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा. उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने आचरण से साबित किया कि राजनीति सेवा का माध्यम हो सकती है. उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास हमेशा याद किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि ऐसे महामानव को देश सदैव श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करता रहेगा.

यह भी पढ़ें- सीमा हैदर ने परिवार संग मनाया स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान पर जमकर बरसीं

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 16 Aug 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Atal Death Anniversary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, 370 का किया जिक्र
अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, 370 का किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राम जी से घात का पैसा...', अखिलेश यादव ने कविता के जरिए कसा BJP पर तंज
'राम जी से घात का पैसा...', अखिलेश यादव ने कविता के जरिए कसा BJP पर तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माउंट यूनाम की चोटी पर दिखा PDA का नाम, अखिलेश यादव ने दी बधाई
माउंट यूनाम की चोटी पर दिखा PDA का नाम, अखिलेश यादव ने दी बधाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सीजेपी से AAP का कनेक्शन...', अवध ओझा ने बता दी पूरी कहानी
'सीजेपी से AAP का कनेक्शन...', अवध ओझा ने बता दी पूरी कहानी
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
महाराष्ट्र
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, तंबाकू प्रचार पर मांगा जवाब
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, तंबाकू प्रचार पर मांगा जवाब
बॉलीवुड
दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज
दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज
क्रिकेट
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर रचा इतिहास, कंगारुओं को घर में घुसकर रौंदा
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर रचा इतिहास, कंगारुओं को घर में घुसकर रौंदा
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
विश्व
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
टेक्नोलॉजी
Rail Madad App Hack : ट्रेन में परेशानी? मिनटों में रेल मदद ऐप पर ऐसे करें शिकायत
ट्रेन में परेशानी? मिनटों में रेल मदद ऐप पर ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
IOCL Executive Recruitment 2026: IOCL में Executive पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक, जानें पूरी डिटेल
IOCL में Executive पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक, जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget