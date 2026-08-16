अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, 370 का किया जिक्र

पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्रसेवा, त्याग और समर्पण का प्रतीक रहा. उन्होंने हमेशा राजनीति से ऊपर देशहित को रखा और हर भूमिका में राष्ट्र को सर्वोपरि माना.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी के श्रीचरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उन्होंने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व जितना सरल और सहज था, उनके संकल्प उतने ही मजबूत और अडिग थे.

यह भी पढ़ें- जगदंबिका पाल का अखिलेश यादव पर हमला, बोले- 'सपा सरकार में नहीं दिखा तिरंगा...'

धारा 370 विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ था अटल जी का सफर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 के विरोध में चले सत्याग्रह से हुई थी. उन्होंने कहा कि अटल जी ने सांसद, विदेश मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन उनके जीवन का मूल मंत्र हमेशा एक ही रहा- राष्ट्रप्रथम.

दल से ऊपर देश को दी प्राथमिकता

सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जरूरत पड़ने पर हमेशा पार्टी हित से ऊपर देशहित को रखा. आपातकाल के दौरान उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया और जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि चाहे 1962, 1965 या 1971 का युद्ध हो, अटल जी ने एक जिम्मेदार सांसद के रूप में सरकार और देश के साथ खड़े होकर राष्ट्र को मजबूती देने का काम किया.

कारगिल युद्ध में दिखा अटल जी का दृढ़ संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल संघर्ष के दौरान पूरी दुनिया ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति को देखा. उन्होंने साफ कहा था कि भारत पर युद्ध थोपा गया है और इसका जवाब दिया जाएगा. सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए. परमाणु शक्ति के रूप में भारत की पहचान मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा.

महान व्यक्तित्व को देश हमेशा करेगा याद

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक महान विचारक, कवि और राष्ट्रभक्त थे. उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा. उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने आचरण से साबित किया कि राजनीति सेवा का माध्यम हो सकती है. उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास हमेशा याद किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि ऐसे महामानव को देश सदैव श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करता रहेगा.

यह भी पढ़ें- सीमा हैदर ने परिवार संग मनाया स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान पर जमकर बरसीं