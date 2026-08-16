माउंट यूनाम की चोटी पर दिखा PDA का नाम, अखिलेश यादव ने दी बधाई

समाजवादी पार्टी के पीडीए शिखर अभियान 2026 (PDA Shikhar Abhiyan 2026) के तहत पर्वतारोहियों के दल ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में स्थित 6,111 मीटर ऊंची 'माउंट यूनाम' (Mt. Yunam) चोटी पर तिरंगा और पीडीए का परचम फहराया है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पर्वतरोहियों के इस अदम्य साहस की सराहना की है, और उनका इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी है.

पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए शिखर अभियान 2026 के पर्वतरोहियों को बधाई दी है. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि, "अब शिखर पर है पीडीए! सभी समर्पित पर्वतारोहियों को इस सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ… आप सबके प्रयास से पीडीए यूँ ही नई ऊँचाइयों की ओर सदैव अग्रसर रहेगा. ये संकल्प भी है और वचन भी.

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युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था अभियान

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'पीडीए शिखर अभियान-2026' की शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से इसी साल 7 अगस्त 2026 को की गई थी. पीडीए शिखर अभियान का उद्देश्य युवाओं को साहसिक खेलों से जोड़ना और 'प्ले, डेवलप, एचीव' (Play, Develop, Achieve) के तहत युवाओं व खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है.

माउंट यूनाम की चोटी पर लहराया तिरंगा

बताते चलें कि स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2026) के अवसर पर इस अभियान के तहत पीडीए के पर्वतारोहियों के दल ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में स्थित 6,111 मीटर ऊंची 'माउंट यूनाम' (Mt. Yunam) चोटी पर तिरंगा और पीडीए का परचम फहराया.

फिर बदल गई अखिलेश के पीडीए की परिभाषा

आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीडीए की परिभाषा समय-समय पर बदलती रहती है, पहले पीडीए में पी- पिछड़े या पिछड़ा वर्ग, डी- दलित वर्ग, ए- अल्पसंख्यक समुदाय से था, बाद में पीडीए में पी में पंडित को भी जोड़ा गया. अब अखिलेश यादव ने पीडीए की एक और नई परिभाषा दी है, अब पीडीए का अर्थ प्ले, डेवलप, अचीव बताया गया है.

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