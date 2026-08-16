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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमाउंट यूनाम की चोटी पर दिखा PDA का नाम, अखिलेश यादव ने दी बधाई

माउंट यूनाम की चोटी पर दिखा PDA का नाम, अखिलेश यादव ने दी बधाई

PDA Shikhar Abhiyan 2026: पीडीए के पर्वतारोही दल ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में स्थित 6,111 मीटर ऊंची 'माउंट यूनाम' (Mt. Yunam) चोटी पर तिरंगा और पीडीए का परचम फहराया है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 16 Aug 2026 10:45 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के पीडीए शिखर अभियान 2026 (PDA Shikhar Abhiyan 2026) के तहत पर्वतारोहियों के दल ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में स्थित 6,111 मीटर ऊंची 'माउंट यूनाम' (Mt. Yunam) चोटी पर तिरंगा और पीडीए का परचम फहराया है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पर्वतरोहियों के इस अदम्य साहस की सराहना की है, और उनका इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी है.

पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए शिखर अभियान 2026 के पर्वतरोहियों को बधाई दी है. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि, "अब शिखर पर है पीडीए! सभी समर्पित पर्वतारोहियों को इस सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ… आप सबके प्रयास से पीडीए यूँ ही नई ऊँचाइयों की ओर सदैव अग्रसर रहेगा. ये संकल्प भी है और वचन भी.

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युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था अभियान

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'पीडीए शिखर अभियान-2026' की शुरुआत समाजवादी पार्टी  की तरफ से इसी साल 7 अगस्त 2026 को की गई थी. पीडीए शिखर अभियान का उद्देश्य युवाओं को साहसिक खेलों से जोड़ना और 'प्ले, डेवलप, एचीव' (Play, Develop, Achieve) के तहत युवाओं व खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है.

माउंट यूनाम की चोटी पर लहराया तिरंगा

बताते चलें कि स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2026) के अवसर पर इस अभियान के तहत पीडीए के पर्वतारोहियों के दल ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में स्थित 6,111 मीटर ऊंची 'माउंट यूनाम' (Mt. Yunam) चोटी पर तिरंगा और पीडीए का परचम फहराया.

फिर बदल गई अखिलेश के पीडीए की परिभाषा

आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीडीए की परिभाषा समय-समय पर बदलती रहती है, पहले पीडीए में पी- पिछड़े या पिछड़ा वर्ग, डी- दलित वर्ग, ए- अल्पसंख्यक समुदाय से था, बाद में पीडीए में पी में पंडित को भी जोड़ा गया. अब अखिलेश यादव ने पीडीए की एक और नई परिभाषा दी है, अब पीडीए का अर्थ प्ले, डेवलप, अचीव बताया गया है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 16 Aug 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS PDA Shikhar Abhiyan 2026
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