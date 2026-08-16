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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राम जी से घात का पैसा...', अखिलेश यादव ने कविता के जरिए कसा BJP पर तंज

'राम जी से घात का पैसा...', अखिलेश यादव ने कविता के जरिए कसा BJP पर तंज

UP Politics News: अखिलेश यादव ने AI वीडियो शेयर कर बीजेपी पर मंदिर चंदे को लेकर निशाना साधा. वीडियो के जरिए 'चंदा चोरी' का तंज कसा गया, जिस पर सियासी बहस तेज हो गई है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Aug 2026 11:27 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. वीडियो में मंदिर चंदे और कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है. अखिलेश यादव की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में एक AI गाना दिखाया गया है, जिसके जरिए बीजेपी पर आरोपों को लेकर राजनीतिक हमला किया गया है.

वीडियो में गाने के बोल के जरिए कथित तौर पर “चंदा चोरी” का मुद्दा उठाया गया है. इसमें कहा गया है कि “ऐसा पैसा नहीं चाहिए” और मंदिर से जुड़े दान को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं. हालांकि वीडियो में लगाए गए आरोप राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा हैं.

क्या है अखिलेश यादव की कविता?

राम जी से घात का पैसा, धर्म-दान पात्र का पैसा, भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा पैसा नहीं चाहिए. ऐसा पैसा नहीं फलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जो लेगा उसको पाप लगेगा. जब भाजपा से कोई आए, पैसे का लालच दिखाए, तो बैठाकर पूछो क्यों चुराया मंदिर का मान, क्यों गिराया? कहना, नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए. जिस पैसे से पड़ेगा पाप, उसको नहीं लगाना हाथ, वरना लग जाएगा श्राप, पाप कर देगा सब नाश. इसीलिए राम जी से घात का पैसा, धर्म-दान पात्र का पैसा, भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए.

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AI वीडियो के जरिए सियासी वार

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो साझा किया. वीडियो में AI तकनीक से तैयार किए गए गीत और दृश्यों का इस्तेमाल किया गया है. गाने के जरिए बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं और मंदिर से जुड़े मुद्दों को लेकर हमला करने की कोशिश की गई है. समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधती रही है. इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने इस बार AI वीडियो को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है.

गाने के बोल में बीजेपी पर निशाना

AI वीडियो में गाने के जरिए कहा गया है कि “राम जी से घात का पैसा, धर्म-दान पात्र का पैसा, भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए.” इसके अलावा वीडियो में लोगों से ऐसे पैसे को स्वीकार नहीं करने की अपील जैसे संदेश दिखाए गए हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर सियासी चर्चा का विषय बन गया है. समर्थक इसे बीजेपी पर हमला बता रहे हैं, जबकि बीजेपी की ओर से इस तरह के आरोपों पर जवाब आना बाकी है.

यह भी पढ़ें- जगदंबिका पाल का अखिलेश यादव पर हमला, बोले- 'सपा सरकार में नहीं दिखा तिरंगा...'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 16 Aug 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
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