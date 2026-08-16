'राम जी से घात का पैसा...', अखिलेश यादव ने कविता के जरिए कसा BJP पर तंज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. वीडियो में मंदिर चंदे और कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है. अखिलेश यादव की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में एक AI गाना दिखाया गया है, जिसके जरिए बीजेपी पर आरोपों को लेकर राजनीतिक हमला किया गया है.

वीडियो में गाने के बोल के जरिए कथित तौर पर “चंदा चोरी” का मुद्दा उठाया गया है. इसमें कहा गया है कि “ऐसा पैसा नहीं चाहिए” और मंदिर से जुड़े दान को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं. हालांकि वीडियो में लगाए गए आरोप राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा हैं.

क्या है अखिलेश यादव की कविता?

राम जी से घात का पैसा, धर्म-दान पात्र का पैसा, भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा पैसा नहीं चाहिए. ऐसा पैसा नहीं फलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जो लेगा उसको पाप लगेगा. जब भाजपा से कोई आए, पैसे का लालच दिखाए, तो बैठाकर पूछो क्यों चुराया मंदिर का मान, क्यों गिराया? कहना, नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए. जिस पैसे से पड़ेगा पाप, उसको नहीं लगाना हाथ, वरना लग जाएगा श्राप, पाप कर देगा सब नाश. इसीलिए राम जी से घात का पैसा, धर्म-दान पात्र का पैसा, भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए.

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AI वीडियो के जरिए सियासी वार

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो साझा किया. वीडियो में AI तकनीक से तैयार किए गए गीत और दृश्यों का इस्तेमाल किया गया है. गाने के जरिए बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं और मंदिर से जुड़े मुद्दों को लेकर हमला करने की कोशिश की गई है. समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधती रही है. इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने इस बार AI वीडियो को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है.

गाने के बोल में बीजेपी पर निशाना

AI वीडियो में गाने के जरिए कहा गया है कि “राम जी से घात का पैसा, धर्म-दान पात्र का पैसा, भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए.” इसके अलावा वीडियो में लोगों से ऐसे पैसे को स्वीकार नहीं करने की अपील जैसे संदेश दिखाए गए हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर सियासी चर्चा का विषय बन गया है. समर्थक इसे बीजेपी पर हमला बता रहे हैं, जबकि बीजेपी की ओर से इस तरह के आरोपों पर जवाब आना बाकी है.

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