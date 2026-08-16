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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीमा हैदर ने परिवार संग मनाया स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान पर जमकर बरसीं

सीमा हैदर ने परिवार संग मनाया स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान पर जमकर बरसीं

Seema Haider News: सीमा हैदर के पूरे परिवार ने जमकर देशभक्ति दिखाई है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में सीमा हैदर आजादी के जश्न में डूबी नजर आ रही हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Aug 2026 09:12 AM (IST)
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पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर ने पति सचिन मीणा और परिवार संग स्वतंत्रता दिवस मनाया है. इस दौरान पूरे परिवार ने जमकर देशभक्ति दिखाई है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में सीमा हैदर आजादी के जश्न में डूबी नजर आ रही हैं.

वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर उन्होंने कहा, "मैंने अपनी जिंदगी में कोई इंसान हीरो के रूप में देखा है तो वो हमारे पीएम मोदी और सीएम योगी और हमारे विधायक हैं." सीमा ने आगे कहा, "अगर वाकई में मैं बताऊं कि उन्होंने जो देश के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता." 

वहीं पाकिस्तानी नेताओं को लेकर उन्होंने कहा, "वहां के नेता जो थे वो अपना और अपने बच्चों का घर भरने वालों में से थे. उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं थी." इस दौरान सीमा हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की है.

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सचिन और बच्चों संग मनाया स्वतंत्रता दिवस

वीडियो में सीमा हैदर के साथ सचिन मीणा और उनके 4 बच्चे नजर आ रहे हैं. इस दौरान बच्चे 'भारत माता की जय' के नारे लगाते दिख रहे हैं. पूरे परिवार ने अपने घर की छत पर तिरंगा झंडा फहराया. इसके बाद सहपरिवार राष्ट्रगान गाया गया. पूरे भारतीय रीति-रिवाज के अनुसार सीमा और उनके परिवार ने आजादी का जश्न मनाया है. सीमा हैदर ने 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' के नारे भी लगाए.

सचिन मीणा ने दी देशवासियों को बधाई

वीडियो में सचिन ने पूरे परिवार की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. वहीं सीमा हैदर ने वीडियो में बताया कि 14 अगस्त से ही परिवार स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा था. वीडियो में सीमा ने 15 अगस्त के लिए बाजार से बच्चों के लिए खरीदारी भी की. इस दौरान उन्होंने कपड़े, झंडे से लेकर कई सामान लिए. सचिन ने बताया कि सीमा 15 अगस्त मनाने की कई दिन से तैयारियां कर रही थी.

स्वतंत्रता दिवस पर क्या बोलीं सीमा हैदर?

सीमा हैदर ने कहा, "15 अगस्त को हम चौथी बार मना रहे हैं. हम बहुत लकी हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. साथ ही मैं और मेरे बच्चे भी बहुत लकी हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तानी हैं. आई लव माई इंडिया." उन्होंने आगे कहा, "मैं पूरे गर्व से कहती हूं कि आई लव माई सनातन धर्म. हिंदू धर्म से हमें प्यार है. हमें भारत देश से प्यार है."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
15 August India Independence Day Independence Day UP NEWS Seema Haider Sachin Meena NOIDA NEWS Independence Day 2026
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