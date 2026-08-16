'सीजेपी से AAP का कनेक्शन...', अवध ओझा ने बता दी पूरी कहानी

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का आम आदमी पार्टी से कथित कनेक्शन और जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल पर शिक्षक अवध ओझा का बयान तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा कि, आम आदमी पार्टी ने CJP को काफी समर्थन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका आप से कोई कनेक्शन है.

वहीं पीएम मोदी के लिए अपशब्दों के उपयोग पर अवध ओधा ने कहा कि जब फिल्में बनती हैं, तो हमारा समाज साहित्य और सिनेमा से बहुत कुछ सीखता है. इसलिए, जब फिल्मों में ही इतनी गाली-गलौज का इस्तेमाल होता है, तो बच्चे जाहिर तौर पर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो सीखेंगे ही.

'CJP को अनुभवी लोगों को अपनी पार्टी में करना चाहिए शामिल'

कॉकरोच जनता पार्टी' के भविष्य को लेकर अवध ओझा ने कहा कि, यह बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से युवाओं ने अपना संगठन बनाया और 'कॉकरोच जनता पार्टी' सामने आई है, जो एक स्वागत योग्य कदम है. हालांकि, इन युवाओं को एक सलाहकार बोर्ड भी बनाना चाहिए और कुछ अनुभवी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए जो उन्हें सही दिशा दिखा सकें. युवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि इनमें जोश, समझदारी और मकसद की भावना है और इनके पास सब कुछ है, लेकिन 'मेरी राय में, पार्टी को एक सीनियर सलाहकार बोर्ड बनाना चाहिए जो उन्हें अच्छी सलाह दे सके और प्रभावी ढंग से काम करना सिखा सके.'

वहीं पीएम मोदी के किसी देश के प्रमुख से गले मिलकर अभिवादन करने पर अवध ओझा ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. कई देशों के प्रमुख एक-दूसरे से गले मिलते हैं, इसलिए इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, मगर जबरदस्ती किसी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए.

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'विपक्ष के नेता का काम सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी पर की गई टिप्पणी पर अवध ओझा ने कहा कि नहीं, Gen Z बहुत समझदार ग्रुप है. वे ऐसी बातों पर शायद थोड़ा हंस लेंगे, लेकिन इससे गंभीरता से नहीं लेंगे. लेकिन अगर विपक्ष ऐसी बात करें तो फिर कपिल शर्मा के शो और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? कपिल शर्मा जी भी यही करते हैं, वे लोगों को हंसाते हैं. लेकिन विपक्ष के नेता का काम सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं है, उन्हें देश को एक दिशा भी देनी होती है. इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

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