डिलिमिटेशन और FCRA बिल पर सपा करेगी सरकार का समर्थन? अखिलेश यादव क्लियर किया स्टैंड

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने FCRA और परिसीमन विधेयकों को लेकर पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है. सपा चीफ ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

अखिलेश ने कहा कि हम डिलिमिटेशन और FCRA का विरोध कर रहे हैं. ये लोग भू माफिया हैं. एफसीआरए से डराएंगे ये लोगों को. बीजेपी बहुत बड़ी भू-माफिया पार्टी है. तालाब दिखाई दे जाए तो कब्जा कर लेते हैं. विदेश से पैसा आ रहा है, अच्छे कामों के लिए आ रहा है, तो क्या दिक्कत है?

अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए, हम सबको जनता यहाँ चुनकर भेजती है. लोकतंत्र में विपक्ष की यही भूमिका है-सरकार से सवाल पूछना. सरकार सवालों से क्यों भाग रही है? लाठी चली. इलाहाबाद में आज भी कई बच्चों पर मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सरकार ने यह स्वीकार किया था कि किसी छात्र पर मुकदमा नहीं होगा. अब किससे पूछा जाएगा?

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'न जाने कितने लोग पैसा लेकर भाग गए...'

FCRA के संदर्भ में सपा चीफ ने कहा कि भारत से बड़े पैमाने पर पैसे ले गए लोग, उनका क्या हुआ? सच्चाई यह है कि ये संस्थानों पर कब्जा करना चाहते हैं. बीजेपी बहुत बड़ी भू-माफिया पार्टी है. इन्हें खाली तालाब, जमीन दिखाई दे जाए.

कन्नौज सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है सरकार से सवाल करना, सरकार सवालों से क्यों भाग रही है? प्रयागराज में आज भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं. FCRA ला रहे हैं, बीजेपी ने ये भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा, लेकिन भारत से न जाने कितने लोग पैसा लेकर भाग गए. सच्चाई है कि ये संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं. बीजेपी बहुत बड़ी भू माफिया पार्टी है. अयोध्या जैसी पावन धरती पर इतना बड़ा आस्था का खिलवाड़ हुआ.