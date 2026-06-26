'राहुल-अखिलेश किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे...', सीएम योगी ने विरोधी दलों पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया हैं. गुरुवार को सीएम योगी संतकबीर नगर दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव किस मुंह से लोगों के बीच जाते हैं ये लोग 2024 में संविधान की प्रति लेकर घूमते थे. जबकि, संविधान की हत्या का काम भी इन्हीं लोगों ने किया था.

सीएम ने कहा- 25 जून, 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी. अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया था. आपातकाल लगाकर देश के नेताओं को जेल में डालने का काम किया था, क्योंकि इन नेताओं ने लोकतंत्र की वकालत की थी.

विरोधी दलों पर सीएम योगी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा-कांग्रेस की सरकारों में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी जाती थी. मतदान करने पर भी रोक लगा दी जाती थी. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अपमानित करने का काम किया जाता था. आप लोगों को याद हो होगा कि 2024 के चुनाव में संविधान की प्रति लेकर सपा और कांग्रेस के लोग लोगों को गुमराह कर रहे थे.

भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सबको सम्मान देने का काम किया है. आज गरीब को उनकी छत देने का काम डबल इंजन सरकार ने किया है.

डबल इंजन सरकार के कामों की तारीफ

योगी ने कहा- जब अच्छी सरकारी आती हैं और अच्छी जनप्रतिनिधि आते हैं तो काम होता है. जब बेईमानों और भ्रष्टाचारियों की सरकार आती है वे जनता के हक में डाका डालते हैं. गरीबों-पिछड़ों का हक छीनते हैं. किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते है. यूपी आज भारत की ऊंची अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन माना जाता है.

संत कबीर नगर में कबीर दास जी आए थे. इसी जिले को पहले माना जाता था कि मगहर में मरना पाप होता है लेकिन, यहां ऑडिटोरियम और एकेडमी हैं। जैसे ही आमी नदी पार करेंगे तो गोरखपुर का औद्योगिक क्षेत्र शुरू हो जाता है जिसमें मगहर के लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहे हैं. जहां डिग्री कॉलेज नहीं थे, वहां कॉलेज खोले जा रहे हैं.

करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने इस दौरान संतकबीर नगर की धनघटा और गोरखपुर जिले की खजनी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 475 करोड़ रुपये की 139 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इनमें संतकबीर नगर में 54.42 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण, 170.37 करोड़ की 48 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और खजनी विधानसभा के लिए 67 करोड़ की 10 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है.

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