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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में बीजेपी का OBC वर्ग पर खास फोकस, नई टीम में दिए तीनों अहम पद

वाराणसी में बीजेपी का OBC वर्ग पर खास फोकस, नई टीम में दिए तीनों अहम पद

UP BJP List: वाराणसी में बीजेपी के तीन प्रमुख पद पर अशोक चौरसिया, प्रदीप अग्रहरि और राम शकल पटेल को नियुक्त किया है. यह तीनों ओबीसी हैं. जिससे साफ है कि बीजेपी का फोकस ओबीसी पर है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Edited By: आरती सुमन |  Updated at : 26 Jun 2026 09:14 AM (IST)
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मिशन 2027 को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम के साथ तैयार हो गई है. वहीं काशी क्षेत्र और वाराणसी में भी बीजेपी ने अपने पदाधिकारीयों का लंबे इंतजार के बाद ऐलान कर दिया है. वैसे राजनीतिक जानकारों की माने तो काफी समय बाद जनपद के तीनों प्रमुख पदों पर बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को बागडोर दी है . जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष के बाद अब काशी क्षेत्र अध्यक्ष भी ओबीसी वर्ग से चुना गया है. 

उत्तर प्रदेश चुनाव पर सीधा फोकस

वाराणसी जनपद से जुड़े बीजेपी के तीन प्रमुख पद काशी क्षेत्र अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पद पर क्रमशः इस समय अशोक चौरसिया, प्रदीप अग्रहरि और राम शकल पटेल हैं. यह तीनों ओबीसी समाज से आते हैं. इन नाम के ऐलान के बाद साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने बनारस और काशी क्षेत्र में ओबीसी पॉलिटिक्स को खासतौर पर केंद्र में रखा है. 

इससे पहले 1 दशक में महानगर अध्यक्ष और काशी क्षेत्र अध्यक्ष के पद पर ओबीसी समाज के अलावा अन्य वर्ग से भी नेता शामिल हुए है. इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में पूर्वांचल के सीटों पर ओबीसी समाज को खासतौर पर ध्यान में रख रही है. 

वहीं काशी क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर इससे पहले दिलीप पटेल थे जो अब प्रदेश के महामंत्री हो गए, जिला अध्यक्ष रहे हंसराज विश्वकर्मा प्रदेश सरकार में मंत्री बन गए लेकिन इनसे पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे विद्यासागर राय और काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव को बड़े दायित्व का इंतजार अभी लंबा हैं. 

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16 जनपद और 71 सीटों पर फोकस 

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की सीटों पर खासतौर पर मुकाबला बेहद कांटेदार रहता है. काशी क्षेत्र की बात कर ली जाए तो 16 जनपद के 71 विधानसभा सीट हैं और बीजेपी ने काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी अशोक चौरसिया को सौंपी है.

राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार पूर्वांचल के इन सीटों पर लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी और इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन दलों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए ओबीसी पॉलिटिक्स पर पूरा फोकस किया है. अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का यह फार्मूला कितना हिट साबित होता है. 

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Published at : 26 Jun 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
पंकज चौधरी UP NEWS UP BJP List Yogi Adityanath
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