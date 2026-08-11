मौन व्रत पर BJP सांसद रवि किशन ने तोड़ी चुप्पी, Gen-Z को किया नमन

भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार और उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद रवि किशन हाल ही में मौन व्रत रखा था, जिसमें वो बिना कुछ बोले ही वायरल हो गए थे. अब रवि किशन मौन व्रत को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है.

बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि मैं Gen-Z की क्रिएटिविटी को नमन करता हूं. मुझे कॉपी किया गया. Gen-Z ने इसे नई दिशा दी. मुझे उन्होंने अपनाया. उन्होंने इतना प्यार दिया. निःशब्द हो गया. अपनी पहचान के लिए 34-35 साल से लड़ाई लड़ रहा था. मुझे नहीं मालूम कि कुछ ज्यादा बोलूंगा तो वायरल हो जाऊंगा.

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सीएम योगी की चुटकी को महादेव का आशीर्वाद बताया

सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन के मौन व्रत पर ट्रोल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी चुटकी ली. मुख्यमंत्री के द्वारा मौन व्रत पर चुटकी को उन्होंने महादेव का आशीर्वाद बताया है. रवि किशन ने कहा कि उनका डमरू बजता है तो सब ऐसे ही होता है. आदमी टेढ़ा भी चलता है, तो लोग कहते हैं वाह क्या चाल है. समय बलवान होता है.

ब्राह्मणों पर बोल देना बड़ा आसान है- रवि किशन

ब्राह्मणों पर अत्याचार को लेकर भाजपा से नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि, ब्राह्मणों को लेकर बोल देना बड़ा आसान है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दौरान क्या होता था. इतिहास खोलेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास है. यह समाज भारत में बहुत कम 3% होगा. ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ समाज है.

अखिलेश यादव के P पर रवि किशन की प्रतिक्रिया

अखिलेश यादव द्वारा पीडीए के 'पी' को ब्राह्मण बताने पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बिरादरी कोई खिलौना नहीं है कि 'पी' लिख देने और अचानक चुनाव के पहले 'पी' बदल देने से कुछ असर पड़ेगा. ब्राह्मण राष्ट्रभक्त होता है. ब्राह्मण कोई खिलौना या झुनझुना पकड़ने वाला नहीं त्यागी व्यक्ति है. ब्राह्मण राष्ट्रभक्त है. जो राष्ट्र, सनातन, मां-बहन की सुरक्षा और आने वाले भविष्य का ध्यान देगा, ब्राह्मण उसी के साथ रहेगा.

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