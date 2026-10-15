'जब जनप्रतिनिधि 12 बजे सोकर उठेगा तो...', CM योगी ने बिना नाम लिए साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें सम्मानित किया. सीएम योगी ने इस दौरान कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए इशारों में सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जनप्रतिनिधि ही 12 बजे सोकर उठेगा और अपने परिवार में मस्त रहेगा तो दुर्गति होनी ही है.

सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने समाज और प्रदेश को ही अपना परिवार माना है वहीं लोग देश में परिवर्तन भी ला सकते हैं. जब जनप्रतिनिधि ही 12 बजे सो करके उठेगा, नेतृत्व देने वाला ही 12:00 बजे सोकर उठेगा, अपने परिवार के बीच में ही मस्त रहेगा, परिवार को ही समाज और प्रदेश मानने की भूल कर देगा तो दुर्गति तो होनी ही होनी है.

सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों को दिया संदेश

जिन लोगों ने समाज को ही और प्रदेश को ही, देश को ही अपना परिवार माना है, वही परिवर्तन भी ला सकते हैं. सीएम योगी ने स्थानीय नेताओं, प्रशासन और और जनप्रतिनिधियों को लेकर हर समय तैयार रहने का संदेश देते हुए कहा कि जब भी कोई निर्माण कार्य टूट-फूट गया है तो उसकी समय से मरम्मत हो जाए तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है.

बरसात के समय में थोड़ा अलर्ट रहे, जलजमाव ज्यादा देर तक ना होने दें. गंदगी की सफाई होती रहे, तो डेंगू है, कालाजार है, मलेरिया है, इंसेफेलाइटिस है, ये बीमारी तो आ भी नहीं सकती, नजदीक फटक ही नहीं सकती. इसके लिए जागरुक रहने की ज़रूरत है. इसके साथ ही एक और भाव होना चाहिए कि जो ये सरकारी संपत्ति है, वो हमारे हित के लिए हैं और इसकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है.

अगर कोई टूट-फूट हो गई है जैसे हमारे घर में कहीं टूट-फूट होती है, तो क्या हम सरकार का इंतज़ार करते हैं? नहीं. स्वयं ही उसकी मरम्मत करके फिर उसको पूर्व की भांति रखने का प्रयास करते हैं. ऐसे ही कार्य को आगे बढ़ाने चाहिए. ये एक अभिनव प्रयास है.

जनता के प्रति जागरूक रहने का संदेश

सीएम योगी ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर 403 विधानसभाओं में यही जागरूकता के साथ जनप्रतिनिधि कार्य करने लग जाएगा तो जनता के प्रति, जनता के मन में जो नकारात्मकता पैदा होती है एक समय के बाद वह नहीं पैदा होगी. एक पक्ष इसका यह, दूसरा पक्ष शासन की योजनाओं के साथ सीधे जोड़ना.

हमारे पास तो बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं की एक टीम है. बहुत सारी जगह पन्ना प्रमुख और पन्ना की पूरी टीम है. एक-एक घर में पहुंच है, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि वही है जो एक-एक घर में उसकी पहुंच हो. उस पहुँच को और मजबूत प्रदान करने की दिशा में जो कार्य होते हैं वह शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं के कैंप आयोजित करना. स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान कार्ड, आवास की सुविधा और किसी अन्य स्कीम का लाभ भी दिया गया. सुविधा है लेकिन उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की आवश्यकता भी है.

ये भी पढ़ें- पत्नी और प्रेमिका दोनों संग एक कमरे में रहता था पति, हुआ खौफनाक अंत



