पत्नी और प्रेमिका दोनों संग एक कमरे में रहता था पति, हुआ खौफनाक अंत

नोएडा के थाना फेस-2 इलाके में 5 अक्टूबर को हुई महिला की संदिग्ध मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. जिसे पहले सामान्य परिस्थितियों में मौत माना जा रहा था, वह एक सोची-समझी साजिश और ईर्ष्या के चलते किया गया कत्ल निकला. पुलिस ने मुख्य आरोपी और मृतक महिला के प्रेमी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. कत्ल की यह खौफनाक दास्तान लव ट्रायंगल से जुड़ा है.

दरअसल बीते 5 अक्टूबर को नोएडा थाना फेस-2 पुलिस को पीआरवी कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि याकूबपुर गांव स्थित एक कमरे में एक महिला का शव पड़ा हुआ है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो मृतका की पहचान जनपद कासगंज निवासी मनीषा के रूप में हुई.

महिला की संदिग्ध मौत की गुत्थी का खुलासा

मकान के केयरटेकर की तहरीर पर पुलिस ने शुरुआत में बीएनएस की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया. लेकिन, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और पुलिस ने साक्ष्य जुटाए, तो साफ हो गया कि मनीषा की सामान्य मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसका गला घोंटा गया था. इसके बाद मुकदमे में हत्या की धारा यानी 103(1) बीएनएस जोड़ दी गई.

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घटना के बाद से ही इसी कमरे में मृतका के साथ रहने वाली संदिग्ध महिला फरार चल रही थी. पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के निर्देश पर थाना फेस-2 की पुलिस टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी. जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी शीला कुमारी को सेक्टर-88 स्थित बीपीएल कट के पास से गिरफ्तार कर लिया.

लव ट्रायंगल से जुड़ा हत्या का कनेक्शन

पुलिस हिरासत में जब 24 वर्षीय शीला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो खुलासा किया वह हैरान करने वाला था. शीला की शादी 20 अप्रैल 2025 को कासगंज के ही नितिन से हुई थी. शादी के बाद शीला को पता चला कि उसके पति नितिन का मृतका मनीषा के साथ गहरा प्रेम प्रसंग है.

हद तो तब हो गई जब पति नितिन के दबाव में शीला को याकूबपुर में मनीषा के साथ एक ही कमरे में रहने को मजबूर होना पड़ा. एक ही छत के नीचे पति की प्रेमिका के साथ रहना शीला को लगातार खटक रहा था और उसके भीतर ईर्ष्या की आग धधक रही थी. 4 अक्टूबर को जब नितिन अपनी गाड़ी लेकर कासगंज आरटीओ ऑफिस चला गया तो कमरे में सिर्फ शीला और मनीषा अकेले रह गईं.

इसी दौरान शीला ने मनीषा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रची. 5 अक्टूबर की सुबह मौका मिलते ही शीला ने मनीषा का गला दबाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और कमरे से फरार हो गई. पुलिस आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

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