स्वतंत्र देव सिंह और एके शर्मा पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह, पूछा- इन मौतों का जिम्मेदार कौन?
Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण शरण सिंह ने कहा जल जीवन मिशन के नाम पर विकास के नाम पर अव्यवस्था फैलाई जा रही है. सड़क को तोड़ दिया जा रहा है, जिससे आए दिन मौत हो रही, विद्युत विभाग पर भी भड़के.
उत्तर प्रदेश के गोंडा में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृज बृजभूषण शरण सिंह अपनी ही सरकार के दो विभागों के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं. पहला विभाग जल जीवन मिशन जिसका उद्देश्य हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना और दूसरा विभाग विद्युत विभाग का उद्देश्य हर घरों को बिजली पहुंच कर उजाला पहुंचना है.
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा जल जीवन मिशन के नाम पर विकास के नाम पर अव्यवस्था फैलाई जा रही है. सड़क को तोड़ दिया जा रहा है, जिससे आए दिन मौत हो रही अभी गोंडा में ही जल जीवन मिशन की लापरवाही के चलते सरिया लदा ट्रक पलटने से एक ही परिवार की तीन लोगों की मौत हो गई. यह मात्र एक उदाहरण है ऐसे ही कई और मौतें होती होंगी. कंपनी या ठेकेदार के पास ना कोई एनओसी होती है सड़क उजाड़ने का,ना कोई. इतना कुछ होने के बाद भी लोगों का पेमेंट हो जाता है.
विद्युत विभाग की लापरवाही से दो लोगों की मौत
पूर्व सांसद ने कहा कि जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते दो लोगों की मौत हुई है. आखिर इसका जिम्मेदार कौन है ? घटना होने के बाद ही क्यों सुध लेता है? विद्युत पोलों पर करंट उतरने से हादसे से हो रहे हैं. अगर जल जीवन मिशन के नाम पर जो लापरवाही हुई है और विद्युत विभाग की लापरवाही एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए तो 4 से 5000 मौतें हुई होंगी. लेकिन इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है.
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कार्रवाई न होने से नाराज
पहले बैठक होती थी हम लोग जाते थे मुद्दा उठाया तथा फिर मुद्दा ठंडा बस्ते में चला जाता है इसके ऊपर कुछ नहीं होता है. अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं केवल बोलकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं. बृजभूषण शरण सिंह मीडिया से बात करते हुए जहां अपने ही सरकार के दो विभागों पर सवालिया निशान खड़ा किया है, वहीं खुद कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग केवल सवाल ही उठा सकते हैं. हम लोग सुबह उठते हैं इसलिए हमारी गलती है हम लोग केवल बोलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.
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