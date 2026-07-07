CM योगी के प्रतापगढ़ में दिए बयान पर सपा का पलटवार, 'राम मंदिर में चोरी नहीं रोक पाए, यह बात...'

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नाथ के प्रतापगढ़ में दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हम मंदिर पर भी बात करना चाहते हैं, वक्फ पर भी बात करना चाहते हैं, मदरसे पर भी बात करना चाहते हैं लेकिन आप अयोध्या राम मंदिर में चोरी नहीं रोक पाए, यह बात आपको माननी पड़ेगी.''

सपा और कांग्रेस समाज को बांटने की राजनीति कर रहे- सीएम योगी

CM योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस समाज को जाति और आस्था के आधार पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं, उनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है. मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कांग्रेस पहले भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती थी, लेकिन अब खुद को आस्तिक बताने लगी है.

कांग्रेस और सपा के चंगुल में अब देश फंसने वाला नहीं- योगी

उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''कांग्रेस की सरकारें धार्मिक स्थलों के पुनरुत्थान के लिए मिलने वाले पैसे को कब्रिस्तानों पर खर्च करती थीं और रामभक्तों पर गोलियां चलवाती थीं. देश के लोग अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं.'' उन्होंने ये भी कहा कि सनातन आस्था पर प्रहार कर रहे इन दोनों पार्टियों की ‘वक्फ’ के मुद्दे पर खामोशी को देखकर तो गिरगिट भी शरमा रहा होगा.

वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीन बेची गई- योगी

सीएम योगी ने कहा, ''मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में जिस कथित चोरी को लेकर आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, वक्फ के नाम पर प्रदेश में हजारों हेक्टेयर जमीन बेची गई. क्या उस पर कांग्रेस और सपा एक बार भी बोली?'' उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, मगर वक्फ के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस के लोगों के मुंह पर ‘फेविकोल’ क्यों लग जाता है?''

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