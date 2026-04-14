Mahoba News: लापता किसान का जला हुआ शव नाले में मिला, एक लाख रुपये और मोबाइल गायब
Mahoba News In Hindi: बताया जा रहा है कि मृतक के पास से एक लाख रुपये और उसका मोबाइल भी गायब है. एएसपी वंदना सिंह के मुताबिक मामले के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है.
- हत्यारों को पकड़ने के लिए तीन टीमों का गठन किया गया.
उत्तर प्रदेश के महोबा में पनवाड़ी थाना क्षेत्र के हैवतपुर गांव में मंगलवार को उस वक़्त सनसनी फ़ैल गयी, जब सोमवार रात से लापता किसान हरनारायण का शव जली हुई अवस्था में घर के पीछे नाले में मिला. सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है. परिजनों ने रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया है.
बताया जा रहा है कि मृतक के पास से एक लाख रुपये और उसका मोबाइल भी गायब है. एएसपी वंदना सिंह के मुताबिक मामले के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सर्विलांस के जरिए जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है.
भैंस और बकरी बेचकर मिले थे एक लाख
मृतक के भाई जानकी प्रसाद ने बताया कि हरनारायण ने हाल ही में अपनी भैंस और बकरियां बेची थीं, जिससे उसे एक लाख रुपये मिले थे. वारदात के बाद से न तो वे पैसे मिले हैं और न ही हरनारायण का मोबाइल फोन मिला है. शरीर पर जलने के निशान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पहचान मिटाने की क्रूर कोशिश की गई है. परिजनों ने मोहल्ले के ही एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश के चलते शक जताया है.
पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है. मौके पर पहुंचीं एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि फील्ड यूनिट और वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है. मामले की तह तक जाने और दोषियों को पकड़ने के लिए क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है. इसके साथ ही पुलिस की सर्विलांस टीम भी तकनीकी साक्ष्यों को खंगालने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि शरीर पर मिले चोट के निशानों और मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.
फिलहाल, पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है. हरनारायण अपने परिवार का इकलौता सहारा था, जिसकी मौत ने उसकी पत्नी और पांच मासूम बच्चों के सिर से साया छीन लिया है. अब देखना यह होगा कि पुलिस की टीमें इस अंधे कत्ल की गुत्थी को कितनी जल्दी सुलझा पाती हैं.
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Source: IOCL