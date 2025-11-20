उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार के दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी हैं. सीएम योगी भी पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि वो यूपी की जनता की ओर से नीतीश कुमार का शुभकामनाएं देने आए हैं.

नीतीश कुमार ने आज 20 नवंबर को दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रीमंडल के कई मंत्री व दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे.

सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सुबह दस बजे ही पटना पहुंच गए थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा- "बिहार में एनडीए सरकार के गठन.. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन नही इस सरकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहां आया हूं."

मुख्यमंत्री ने कहा "वास्तव में माननीय नीतीश कुमार का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार में बिहार के विकास और बिहार के लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए है आज वो यहां पर देखने को मिल रहा हैं.

बिहार की जनता जनार्दन ने उस पर ही मुहर लगाई है. मैं बिहार की जनता को बधाई देता हूँ. नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और आज शपथ लेने वाले नए मंत्रिमंडल को यूपी के लोगों की ओर से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं."



सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह ही पटना पहुंचे हैं, जिसके बाद वो ढाई घंटे पटना में रहेंगे और फिर लखनऊ के लिए दोबारा रवाना हो जाएंगे. सीएम योगी ने बिहार चुनाव में 31 रैलियां भी की थी, जिसमें से 27 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है.

