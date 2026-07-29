देहरादून: एप्रोच रोड की मरम्मत का काम पूरा, नंदा चौकी में यातायात शुरू

देहरादून में तेज बारिश का लगातार दौर जारी है. लोगो के लिए बारिश उस समय समस्या बन गई जब मंगलवार 28 जुलाई को सुबह करीब 6:30 बजे नंदा की चौकी स्थित पुल की एप्रोच रोड का एक छोटा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ.

मरम्मत कार्य पर प्रशासन ने दिखाई तेजी, बहाल आवागमन

घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को मौके पर राहत एवं मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने ने स्पष्ट कहा है कि आपदा की स्थिति में राहत एवं पुनर्स्थापन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं.





लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन ने चलाया अभियान

भारी बारिश के बाद त्वरित आवागमन के लिए लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन ने अभियान चलाया. जिसके बाद मात्र 12 घंटे के भीतर क्षतिग्रस्त एप्रोच रोड की मरम्मत कर मार्ग को पुनः सुचारु रूप से आवागमन के लिए खोल दिया. ऐसे में मार्ग खुलते ही स्थानीय लोगों को राहत मिली तथा आवश्यक सेवाओं का संचालन भी सामान्य हो गया. जहां एक एम्बुलेंस भी बिना किसी बाधा के मरीज को अस्पताल पहुंचाने में सफल रही.

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मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर पुल, एप्रोच रोड एवं संबंधित निर्माण कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार से स्पष्टीकरण तलब करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है. यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही या मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

हालाकि जिला प्रशासन की ओर से आवागमन बहाल होने के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया. सीएम ने दावा किया कि जिस तेजी से सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाया और मात्र 12 घंटे में मार्ग को पुनः चालू कराया, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली. उन्होंने आगे कहा लोगों ने इसे संवेदनशील, जवाबदेह और त्वरित निर्णय लेने वाली सरकार का उदाहरण बताया.

धामी सरकार ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन और जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा आपदा की हर स्थिति में सरकार पूरी तत्परता के साथ जनता के साथ खड़ी है.

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